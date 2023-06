Le patron de la Banque d’Angleterre doit partir s’il ne change pas de cap, déclare un conservateur senior

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, pourrait devoir partir s’il ne propose pas une alternative à la hausse des taux d’intérêt, selon l’ancien président du parti conservateur, Sir Jake Berry.

Le conservateur senior est le premier à s’interroger publiquement sur l’avenir de M. Bailey, au milieu de la fureur de l’arrière-ban à propos de la Banque « endormie au volant » à cause de l’inflation et de la bombe à retardement hypothécaire imminente.

Sir Jake a déclaré dimanche que « il est peut-être temps de chercher quelqu’un d’autre qui a un meilleur plan », alors que la Banque continue d’être accusée d’avoir été trop lente à maîtriser l’inflation.

L’ancien ministre du cabinet a suggéré que le gouverneur échouait dans son travail parce qu’il poursuivait la «blobonomie» – définissant le concept comme l’orthodoxie du Trésor établie par le «blob» de la fonction publique.

M. Berry a déclaré à GB News que les prévisions d’inflation de la Banque avaient été complaisantes, affirmant que les responsables étaient « endormis au volant », ajoutant : « La banque centrale du Royaume-Uni a agi beaucoup trop lentement, et les payeurs hypothécaires et les entreprises en paient le prix ».

Il a déclaré: «Andrew Bailey poursuit ce que j’appelle la blobonomique, qui est le genre de principes économiques défectueux du Trésor. Et je pense que le problème qu’il a est que chaque prédiction qui est faite est fausse.

Sir Jake a alors averti: «Je pense que le gouvernement devrait le faire entrer et discuter de la question de savoir s’il a un plan autre que simplement augmenter l’inflation ou augmenter les taux d’intérêt et les hypothèques sur les ménages. Et s’il ne le fait pas, alors il est peut-être temps de chercher quelqu’un d’autre qui a un meilleur plan.

Les hauts conservateurs ont poursuivi leur guerre des mots avec la Banque cette semaine après que les taux d’intérêt ont été relevés à 5%, la 13e hausse consécutive, Jacob Rees-Mogg qualifiant M. Bailey de « chef d’autruche » la tête dans le sable.

Sir Jake Berry dit que la Banque d’Angleterre « endort au volant » (fil de sonorisation)

Mais jusqu’aux remarques de Sir Jake dimanche, personne dans le parti n’a osé suggérer que celui de M. Bailey devrait être remplacé, certains députés avertissant qu’un changement de direction à la Banque déstabiliserait davantage la réputation financière de la Grande-Bretagne dans une période de troubles.

M. Sunak a offert un soutien personnel sans réserve à M. Bailey pour la première fois dimanche, insistant sur le fait qu’il n’y avait « pas d’alternative » à l’approche de la Banque et à la stratégie du gouvernement pour maîtriser l’inflation.

Le Premier ministre a déclaré à la BBC: « Le bilan de la Banque d’Angleterre – y compris le bilan du gouverneur – sur une longue période est que l’inflation a été gérée de manière appropriée… La Banque d’Angleterre a mon soutien total. »

Le chancelier Jeremy Hunt a convenu d’un plan avec les banques pour offrir plus de flexibilité sur les congés hypothécaires à intérêt uniquement, un délai de grâce de reprise de possession de 12 mois et une garantie que les cotes de crédit ne seront pas affectées par le passage à un soutien temporaire.

Écrivant dans le Mail dimanche, M. Hunt a exhorté les Britanniques à court d’argent à être « patients » avec des hausses de taux d’intérêt « douloureuses » – a souligné que les hausses étaient « l’une des méthodes les plus efficaces » pour écraser l’inflation tenace.

Rishi Sunak a offert son soutien à Andrew Bailey lors d’une interview à la BBC (BBC)

M. Berry fait partie des hauts conservateurs qui demandent à M. Sunak et au chancelier Jeremy Hunt de rétablir l’exonération des intérêts hypothécaires à la source (Miras) – une forme d’allégement fiscal sur les paiements d’intérêts.

Il a déclaré: « Je ne pense tout simplement pas que cette crise sera terminée dans six mois et c’est pourquoi j’ai appelé à une réintroduction de Miras … vous aurez vu qu’il y a une baisse potentielle de 10% des prix de l’immobilier dans les 12 prochains mois prévus.

« Cela nous place au bord d’une crise financière en termes de richesse que nous avons dans ce pays investie dans l’immobilier. Il faut absolument agir. »

Sir Jake a ajouté: « Je ne pense pas franchement que l’approche d’Andrew Bailey à la banque ou du gouvernement, l’approche attentiste soit celle qui sert mes électeurs. »

Alors que les Lib Dems ont appelé à un fonds de protection hypothécaire de 3 milliards de livres sterling, un haut député conservateur a déclaré L’indépendant le gouvernement pourrait offrir des prêts « généreux » pour couvrir les paiements d’intérêts hypothécaires pour les bénéficiaires du crédit universel.

Liz Truss aurait ravivé sa réputation auprès de certains hauts conservateurs (fil de sonorisation)

L’ancienne Premier ministre Liz Truss aurait quelque peu ravivé sa réputation auprès de certains députés au milieu de la morosité qui a suivi les chiffres moroses de l’inflation de cette semaine et la hausse spectaculaire des taux. Elle a déclaré aux invités lors d’un événement estival la semaine dernière: « Je pense que je suis le seul conservateur qui reste en Grande-Bretagne. »

Certains hauts responsables conservateurs « révisent » leur opinion sur Mme Truss, selon le L’heure du dimanche. Un allié de Truss au journal : « La voiture était sur le point de décoller de la falaise et elle a essayé de faire un virage avec le frein à main. »

Mais l’allié de Truss, M. Berry, président sous son bref mandat de premier ministre, a admis que la mise en œuvre de Trussonomics « laissait beaucoup à désirer ». Il a déclaré: « Je crois en la croissance, la croissance, la croissance – c’est ce que Liz Truss a fait … c’est dommage, franchement, nous avons fait un tel gâchis en mettant en œuvre les politiques. »

Les députés conservateurs craignent de plus en plus que la bombe à retardement hypothécaire ne leur coûte leur siège, car de nouvelles recherches montrent que de nombreux habitants du «mur bleu» au sud-est de l’Angleterre font face à une augmentation de 5 000 £ par an des paiements.

Les recherches menées par le cabinet de conseil Public First montrent que ceux qui ont des hypothèques moyennes à Londres et dans le sud-est pourraient voir leurs coûts hypothécaires augmenter de 5 000 £ ou plus par an par rapport à 2020-21.

Les résultats, partagés pour la première fois avec The Observer, montrent également que les Britanniques de moins de 45 ans pourraient voir leurs coûts annuels augmenter de plus de 4 000 £, puisque les paiements d’intérêts représentent une plus grande proportion de leur prêt hypothécaire.

Sondage interne du Labour, partagé avec le L’heure du dimanchemontre que 45 % des titulaires de prêts hypothécaires déclarent que la crise actuelle les rend moins susceptibles de voter pour les conservateurs.

Et les électeurs du « mur bleu » sont plus susceptibles de blâmer le gouvernement conservateur pour la hausse des taux d’intérêt (37 %) que la banque centrale (14 %). Un sondage Opinium séparé montre que le parti travailliste détient désormais une avance de 31 points sur les conservateurs parmi les détenteurs d’hypothèques.