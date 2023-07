Le patron de la banque britannique présente ses excuses au politicien populiste Farage pour la fermeture de son compte

LONDRES (AP) – Le directeur général de la banque britannique NatWest Group a présenté ses excuses jeudi au politicien populiste Nigel Farage après s’être plaint que son compte bancaire avait été fermé parce que le groupe bancaire n’était pas d’accord avec ses opinions politiques.

Farage, un présentateur de talk-show qui soutient l’ancien chef du Parti de l’indépendance britannique pro-Brexit, a déclaré que son compte auprès de la prestigieuse banque privée Coutts, détenue par NatWest Group, avait été fermé injustement.

Il a partagé des documents qu’il a obtenus de la banque avec Mail Online, le point de vente en ligne du tabloïd Daily Mail, qui auraient montré à des responsables de la banque écrivant que continuer à conserver Farage en tant que client serait incompatible avec sa « position d’organisation inclusive » compte tenu de ses opinions publiques.

Les documents bancaires présumés indiquaient que Farage était « considéré comme xénophobe et raciste » et « considéré par beaucoup comme un escroc malhonnête ». Ils ont dit qu’il y avait une importante «presse défavorable» associée à lui et ont discuté du risque de réputation pour la banque en s’associant avec lui.

Les documents n’ont pas été vérifiés par l’Associated Press.

Alison Rose, directrice générale de NatWest Group, a écrit à Farage pour s’excuser des « commentaires profondément inappropriés » faits à son sujet dans les documents et a déclaré que la banque lui avait proposé des arrangements bancaires alternatifs.

« Ce n’est pas notre politique de quitter un client sur la base d’opinions politiques et personnelles légalement tenues », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Je comprends parfaitement l’inquiétude du public selon laquelle les processus de fermeture de compte bancaire ne sont pas suffisamment transparents… l’expérience des clients mise en évidence ces derniers jours a montré que nous devons agir maintenant pour mettre nos processus sous contrôle. »

Farage est connu comme un partisan de l’ancien président américain Donald Trump et est un critique virulent des politiques d’immigration britanniques.

Sa déclaration est intervenue après que le Trésor britannique a annoncé jeudi que les banques britanniques seraient soumises à des règles plus strictes sur la fermeture des comptes des clients dans le cadre de changements visant à protéger la liberté d’expression.

Les banques devront expliquer pourquoi elles ferment le compte de quelqu’un en vertu des nouvelles règles et donner un préavis de 90 jours pour de telles fermetures de compte. Auparavant, ils n’avaient pas à fournir de justification pour le faire.

Les modifications visent à renforcer la transparence pour les clients, mais ne supprimeront pas le droit d’une entreprise bancaire de fermer les comptes de personnes considérées comme présentant un risque de réputation ou politique.

