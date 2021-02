LONDRES – Bill Michael, président britannique du géant comptable KPMG, a quitté son poste après avoir dit au personnel de cesser de se plaindre de la pandémie de coronavirus lors d’une réunion virtuelle plus tôt cette semaine.

KPMG a confirmé vendredi que Michael, qui dirigeait le cabinet britannique depuis 2017, avait démissionné de ses fonctions.

S’exprimant dans une mairie virtuelle lundi, Michael a déclaré au personnel qu’après s’être entretenu avec des partenaires et des employés à différents niveaux de l’entreprise « on a presque l’impression que cela leur est fait », se référant à leur expérience de la pandémie de coronavirus.

« Eh bien, vous ne pouvez pas jouer le rôle de victime à moins d’être malade et j’espère que vous n’êtes pas malade, vous n’êtes pas malade, et si vous ne l’êtes pas, prenez le contrôle de votre vie », dit-il. «Ne restez pas assis là et gémissez à ce sujet, très franchement», a déclaré Michael.

Michael a également décrit les préjugés inconscients comme une «merde totale», ajoutant qu’il pensait qu’il n’y avait «rien de tel».

Dans un communiqué publié vendredi à propos de son départ, Michael a déclaré qu’il était « vraiment désolé que mes paroles aient causé du tort à mes collègues et pour l’impact que les événements de cette semaine ont eu sur eux ».

C’est à cause de cet incident que Michael a déclaré qu’il trouvait désormais son poste de président «intenable» et qu’il avait décidé de quitter KPMG. Il a ajouté qu’il était « extrêmement fier » de ce que le personnel de KPMG avait accompli, « particulièrement en ces temps très difficiles ».

Bina Mehta, un membre senior élu du conseil d’administration, est intervenu en tant que présidente par intérim, tandis que Mary O’Connor, responsable des clients et des marchés, a assumé les responsabilités de direction quotidiennes de Michael.

Dans la biographie de Michael sur le site Web de KPMG, il a déclaré qu’il avait «dirigé les travaux de KPMG relatifs à la crise financière et défendu le débat sur la culture et les normes bancaires et la nécessité de changer le secteur».