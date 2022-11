Le patron de I’m A Celeb suscite des rumeurs d’expulsion anticipée car il dit que toutes les stars ne se rendent pas au camp la première nuit

Un patron de I’m A Celebrity a déclenché des rumeurs d’expulsion anticipée.

Le producteur exécutif Olly Nash a levé le voile sur le nouveau camp quelques jours avant la soirée de lancement, et il s’annonce comme la meilleure série de tous les temps.

L'une de ces stars pourrait-elle être expulsée prématurément de I'm A Celeb ?

Ant et Dec ont hâte de mettre les célébrités à l'épreuve

Il a déclaré à OK ! : “C’est beaucoup plus grand que ce que nous n’avons jamais fait auparavant et nous filmons plus (de défis) que nous n’en avons jamais filmé auparavant.

“Il y aura plus d’éléments qui durent sur plus de spectacles qu’auparavant, donc tout ne sera pas limité à un seul spectacle.”

Et dans une tournure intrigante, il a déclaré que “toutes les célébrités ne seront pas ici au camp à la fin de l’émission de dimanche”.

Reste à savoir s’il veut dire que quelqu’un risque une sortie anticipée ou si certaines célébrités seront gardées dans une autre zone.

Les stars de cette année vont vivre l’une des nuits les plus difficiles de leur vie alors qu’elles sont sur le point d’être bloquées sur une île déserte lors d’un premier spectacle.

Dans un bouleversement du format lors du retour de l’émission en Australie pour la première fois en trois ans, certaines célébrités passeront une nuit loin de la jungle sur une île de l’océan Pacifique.

Boy George, Mike Tindall et la beauté de Love Island, Olivia Attwood, pourraient faire partie des célébrités campant sur l’île alors que la série revient dimanche.

Un initié de l’émission a déclaré: «Le premier rebondissement verra des célébrités jetées sur une île du Pacifique tandis que le reste du groupe se dirigera vers le camp.

“Cependant, la belle île ne sera pas ce qu’elle semble être et le groupe de célébrités malchanceuses fera face à une nuit terrifiante tout en étant complètement exposé aux éléments.

«Ils se sentiront comme Robinson Crusoé sur l’île et le camp de la jungle ressemblera à un palais.

“Les patrons sont déterminés à ce que cette série soit la plus importante à ce jour et les téléspectateurs seront collés à l’écran alors que les célébrités se testeront au maximum.”

Pendant ce temps, le terrifiant procès «Walk The Plank» est de retour après que la série a été forcée de déménager au château de Gwrych au Pays de Galles au cours des deux dernières années en raison des restrictions causées par la pandémie.





Des membres d’équipage ont été photographiés en train d’assembler la structure au sommet d’un gratte-ciel sur la Gold Coast.

Mais il semble qu’il y aura une autre tournure cette année car les photos montrent trois plates-formes au lieu de deux.

Les nouvelles stars en compétition pour devenir roi ou reine de la jungle seront obligées d’affronter leurs peurs en marchant jusqu’au bout des plateformes suspendues à 32 étages dans les airs.

Nous avons déjà raconté comment les stars ont reçu des MOT de santé mentale pour s’assurer qu’elles ne craquent pas sous l’atmosphère d’autocuiseur de l’émission.

Cela comprenait la divulgation de tout problème de santé mentale antérieur et l’admission de tout problème d’alcool et de drogue.

Les camarades de camp – qui comprennent également le député Matt Hancock, la star de Corrie Sue Cleaver et l’icône de la radio Chris Moyles – ont tous subi des contrôles stricts.

Ils ont été contrôlés pour voir s’ils pouvaient supporter le stress d’être privés de sommeil, la pression des essais en équipe et d’être séparés de leurs proches.