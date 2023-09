Le patron de Huddersfield, Neil Warnock, s’apprête à démissionner quelques matchs seulement après le début de la saison de championnat avec un manager étranger aligné.

Neil Warnock est sur le point de quitter son poste de manager de Huddersfield, selon talkSPORT.

La relation du joueur de 74 ans avec la hiérarchie des Terriers est au point de rupture – malgré la victoire 2-0 de samedi contre Rotherham.

3 L’équipe de Huddersfield de Warnock a battu son rival du Yorkshire, Rotherham, samedi Crédit : Getty

3 Il pourrait désormais se retirer quelques matches seulement avant le début de la nouvelle saison. Crédit : Getty

Et il est probable que la visite de Stoke mercredi sera son dernier match en charge.

Il semblerait qu’un mystérieux patron étranger ait déjà été identifié en vue du départ de Warnock.

L’ancien manager de Sheffield United a été nommé au stade John Smith en février, le club occupant la 23e place du classement du championnat.

Il a défié tous les pronostics en gardant l’équipe du Yorkshire au deuxième rang du football anglais, Huddersfield terminant à la 18e place.

Warnock a ensuite signé un contrat d’un an pour le garder au club jusqu’à la fin de la saison 2023/24.

Mais il semble prêt à se retirer, Huddersfield étant actuellement 16e après six matches.

L’ancien patron de QPR s’est adressé aux médias lors de sa conférence de presse d’après-match, où il a insisté sur le fait qu’il détaillerait son avenir lundi.

Il a déclaré : « Je suis très fier de ce que nous avons accompli ici. Nous avons une conférence de presse lundi à 13 heures.

3 Warnock a pris la tête des Terriers en février où il les a maintenus en Championnat Crédit : Getty

« Il [social media] J’ai dit que c’était mon dernier match, donc c’est faux, n’est-ce pas ?

« J’ai apprécié chaque minute ici et je ne suis pas prêt à en parler ce soir. »

Commentant la visite de Stoke, il a déclaré : « Bien sûr, je le ferai [be here for the game on Wednesday].

« Je veux gagner, je veux battre Stoke. J’apprécie juste mon football, le public et l’atmosphère, et quand je vois les gars réaliser une performance comme celle-là. »