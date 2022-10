Le patron de House of the Dragon partage une mise à jour majeure sur la saison 2 « bourrée d’action »

Le showrunner de HOUSE of the Dragon, Ryan Condal, a promis aux fans que la préquelle de Game of Thrones reprendrait la saison prochaine.

La première saison de la première préquelle de Game of Thrones de HBO s’est terminée dimanche après avoir été acclamée par les fans de fantasy purs et durs au cours des dix dernières semaines.

Le patron de House of the Dragon promet "nous aurons du spectacle" dans la deuxième saison

Combien de temps Aegon restera-t-il sur le trône de fer ?

Après être retourné dans le monde de Westeros une fois de plus lors de la première sortie de House of the Dragon, il y a encore plus d’action, d’effusion de sang et de trahison à venir de House Targaryen.

Le showrunner Ryan a assuré aux fans que la deuxième saison de House of the Dragon sera beaucoup plus bourrée d’action.

Alors que certains téléspectateurs ont été quelque peu déçus par le rythme plus lent de la première saison et les sauts dans le temps gênants, Ryan a promis que la série trouverait sa place dans la saison deux.

L’écrivain a révélé que l’action avait été délibérément ralentie pour la saison de cette année afin de donner aux fans une meilleure chance de connaître les personnages de House of the Dragon.

“Nous arriverons au spectacle”, a-t-il promis aux fans.

« Mais vous devez comprendre les complexités de ces gens avant qu’ils ne soient jetés dans la guerre.

«La deuxième série atteindra les rythmes auxquels les gens s’attendaient de la partie intermédiaire de Game of Thrones.

“Mais cela aura été mérité, et les téléspectateurs ressentiront les tragédies parce que nous y avons mis le travail.”

Le scénariste en chef a également assuré aux fans que la saison deux ne serait pas aussi sérieuse que la sortie de cette année.

“Il y aura des voies naturelles vers des moments de légèreté”, a-t-il déclaré à propos du suivi à venir.





“Je pense que Matt Smith est très drôle. S’il y a un personnage qui s’en fout, c’est Daemon.

La date de sortie de la saison deux n’est pas encore connue, bien que les téléspectateurs doivent anticiper au moins un an d’attente avant une éventuelle première fin 2023 ou début 2024.

House of the Dragon est disponible en streaming sur Sky Atlantic et MAINTENANT au Royaume-Uni.

La première saison de la préquelle de Game of Thrones s'est terminée dimanche