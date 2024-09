Le patron de Harrods, Michael Ward, s’excuse après les accusations d’abus contre Mohamed Al Fayed

La BBC a entendu le témoignage de plus de 20 anciens employés de Harrods qui affirment que le milliardaire les a agressés sexuellement ou violés.

Il a ajouté qu’Al Fayed « présidait à une culture toxique de secret, d’intimidation, de peur des répercussions et d’inconduite sexuelle ».

Michael Ward, qui a travaillé pour Al Fayed de 2006 à 2010, a déclaré qu’il souhaitait exprimer son « horreur personnelle face aux révélations qui ont émergé au cours de la semaine dernière » et préciser qu’il « n’était pas au courant de [Al Fayed’s] criminalité et abus ».

Le directeur général de Harrods a déclaré que la société « a laissé tomber nos collègues et nous en sommes profondément désolés » suite aux allégations d’abus sexuels contre l’ancien propriétaire Mohamed Al Fayed.

Il a déclaré que « le Harrods d’aujourd’hui est méconnaissable par rapport au Harrods d’avant ». [Al Fayed’s] « propriété » et que la société avait mis en place un processus de règlement pour les victimes.

« Comme nous l’avons déjà dit, nous avons trahi nos collègues et nous en sommes profondément désolés.

Al Fayed, décédé à l’âge de 94 ans en 2023, a repris le grand magasin de luxe en 1985 et l’a vendu en 2010.

Les agents reçoivent une formation spéciale pour « fournir une assistance et un soutien sûrs et empathiques aux travailleurs qui se plaignent de harcèlement sexuel ».

La semaine dernière, la BBC a publié un documentaire et un podcast – Al-Fayed : Predator at Harrods – relatant les témoignages de plus de 20 femmes, dont cinq qui disent avoir été violées par Al Fayed.

D’anciens employés ont déclaré qu’Al Fayed visitait régulièrement les vastes surfaces de vente de Harrods et identifiait les jeunes assistantes qu’il trouvait attirantes, et qu’elles étaient ensuite promues pour travailler dans ses bureaux à l’étage.

Après la publication des allégations, d’autres anciens employés de Harrods ont contacté la BBC pour dire qu’Al Fayed les avait agressés.

L’enquête a également révélé des preuves selon lesquelles, lorsque Fayed était propriétaire de l’entreprise, Harrods n’était pas intervenu face aux allégations d’abus.