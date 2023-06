Le patron de Haas, Guenther Steiner, s’excuse d’avoir appelé des commissaires non professionnels au GP de Monaco

Le directeur de l’équipe Haas, Guenther Steiner, a été réprimandé par la FIA dimanche pour avoir qualifié les commissaires de course du Grand Prix de Monaco du week-end dernier de « laïcs » après avoir désapprouvé leur décision de pénaliser l’un de ses pilotes.

La réprimande n’entraînera pas de pénalité ni d’amende.

Steiner a présenté ses excuses aux stewards lors d’une réunion samedi. Il a rendu ces excuses publiques dans un communiqué publié par Haas dimanche avant le GP d’Espagne.

Steiner a attiré l’attention des officiels de la course lorsqu’il a déclaré jeudi: « La F1 est l’un des plus grands sports au monde, et nous avons encore des profanes qui décident du sort de personnes qui investissent des millions dans leur carrière. »

Steiner était en colère contre une pénalité infligée au pilote Haas Nico Hulkenberg à Monaco.

Dimanche, il a déclaré qu’il s’était excusé auprès des stewards si ses propos avaient été « mal compris ».

« Je n’avais pas l’intention d’offenser qui que ce soit et que mon utilisation de certains mots aurait pu être mal interprétée ou mal comprise par certaines personnes », a-t-il déclaré.

