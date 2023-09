Le patron de Getafe est désolé pour l’affirmation selon laquelle Bellingham a conseillé à Greenwood de déménager

L’entraîneur de Getafe, Jose Bordalas, s’est excusé d’avoir affirmé que Jude Bellingham avait recommandé à Mason Greenwood de jouer en Liga, revenant sur les propos qu’il avait tenus vendredi.

Bordalas avait précédemment déclaré que le milieu de terrain du Real Madrid, Bellingham, avait joué un rôle dans l’arrivée de Greenwood à Getafe grâce à un prêt d’une saison de Manchester United.

« Je voulais dissiper un malentendu », a déclaré Bordalas dimanche. « J’ai dit que Mason Greenwood était venu à Getafe parce qu’il avait parlé à Bellingham. Ils m’ont précisé que ce n’était pas comme ça. Je m’excuse. [Greenwood’s signing] c’était à cause de notre intérêt. Il nous a été proposé et nous avons été très intéressés.

« Je voulais juste clarifier cela, il n’y avait pas de mauvaise intention. »

Plus tôt cet été, Bellingham a effectué un transfert permanent à Madrid depuis le Borussia Dortmund tandis que Greenwood et United ont convenu d’un commun accord que l’attaquant quitterait le club après une enquête de six mois sur sa conduite.