Le patron de Friends s’en prend à Kamala Harris et Jennifer Aniston qui critiquent JD Vance

Marta Kauffman n’a pas hésité une seconde à s’engager comme co-animatrice de Cooking for Kamala, une collecte de fonds pour la vice-présidente qui comprenait un « dîner intime » conçu par la célèbre chef Nancy Silverton. La soirée, prévue le 14 septembre à Los Angeles, comprend une apparition du sénateur Mark Kelly de l’Arizona.

« Nancy est ma voisine et je suis peut-être la première personne à qui elle a demandé de venir », raconte la co-créatrice de « Friends » et de « Grace et Frankie ». « Elle m’a simplement dit : « Est-ce que tu ferais ça avec moi ? » et j’ai immédiatement dit : « Oui ! » »

Bien que Kauffman soit optimiste quant à la victoire de Harris à la Maison Blanche, elle reste également prudente après avoir vu Hillary Clinton perdre face à Donald Trump en 2016.

« Je me suis laissé aller et je me suis dit : « Vous savez, tous les sondages disent que ce sera Hillary », se souvient Kauffman. « Et la course va être serrée. C’est maintenant que nous devons commencer à faire tout ce que nous pouvons : envoyer des cartes postales, faire du porte-à-porte, faire des opérations bancaires par téléphone, tout ce que quelqu’un peut faire. Si vous ne pouvez pas faire du porte-à-porte, utilisez le téléphone. Il existe de nombreuses façons de s’impliquer et de contribuer à ce que cela se produise et de se sentir partie prenante de ce mouvement. »

Comment c’était de regarder le débat mardi soir ?

Je l’ai regardée seule. J’avais peur, mais ensuite, j’étais contente et les textos ont commencé. Elle est la meilleure candidate. Je pense qu’elle l’a prouvé lors du débat. Elle a abordé des sujets extrêmement importants. Elle l’a convaincu sur les droits reproductifs. Je ne sais pas comment il y a des femmes qui croient Trump alors qu’il agit comme s’il était modéré, mais personnellement, il déteste les femmes. Il veut être en position de pouvoir sur les femmes, et il a clairement refusé de dire qu’il opposerait son veto à une interdiction nationale. Il a personnellement choisi trois juges de la Cour suprême qui ont fait exactement ce qu’il voulait qu’ils fassent. Et ça ne fait qu’empirer si vous lisez Project 2025.

Avez-vous lu le projet 2025?

En partie, mais pas en totalité. C’est trop long. Je serais tellement déprimée. Ce serait pire que de lire Le Chardonneret. La seule chose qui me trottait dans la tête était : « Oh mon Dieu, ils veulent nous pousser à lire La Servante écarlate. » Quand j’ai lu ce livre pour la première fois, j’ai pensé qu’il était dystopique, mais je n’avais jamais pensé qu’il aurait un rapport avec ce qui allait vraiment se passer. Il ne m’est jamais venu à l’esprit qu’il s’agissait d’une sorte de prédiction.

Comment vous sentiez-vous avant que Biden ne se retire de la course ?

J’ai eu très peur après le premier débat. J’ai appelé mes enfants et je leur ai dit : « Il vient de nous faire perdre les élections. » J’étais terrifiée.

Comment le résultat des élections affecte-t-il Hollywood ?

L’une des grandes différences, nationale mais qui touche Hollywood, c’est le soutien des syndicats. Donald Trump ne soutient pas les syndicats. C’est pourquoi l’UAW la soutient. C’est quelque chose qui est extrêmement important pour nous ici – les écrivains, les réalisateurs, les producteurs, les acteurs, les camionneurs – nous les avons tous, et les gens doivent gagner un salaire décent. Et une autre question est que si Trump soutient une interdiction nationale, où les femmes peuvent-elles aller travailler en toute sécurité ? À l’heure actuelle, de nombreux États ont des lois très strictes sur l’avortement. Alors comment pouvons-nous protéger les personnes ayant un utérus dans ces États ?

Ne tourneriez-vous pas un projet dans un État où les lois sur l’avortement sont strictes ?

En ce moment, je n’irais absolument pas dans un de ces États.

Pensez-vous que le soutien d’Hollywood à un candidat peut influencer le vote ?

La vérité, c’est que si nous parvenons à convaincre quelques personnes de voter, si nous parvenons à faire changer d’avis quelques personnes ou à les faire changer d’avis sur les élections, nous sommes nombreux à Hollywood à pouvoir y parvenir. Nous pouvons avoir un impact, surtout si nous avons une grande renommée.

Qu’avez-vous pensé en lisant le post Instagram de Taylor Swift faisant la promotion de Harris ?

Je me suis dit : « Dieu merci. » Je pense aussi que le fait que Jennifer Aniston ait pris la parole a ouvert les yeux et les esprits de beaucoup de gens.

Jennifer Aniston a fustigé le candidat républicain à la vice-présidence JD Vance dans un post Instagram en juillet pour ses commentaires sur les « femmes à chats sans enfants ». Avez-vous été surpris que Jennifer s’exprime publiquement ?

Je sais que ça a été dur pour elle de le faire, surtout à propos du sujet, ne pas avoir d’enfants et être une « dame aux chats ». Je sais que ça n’a pas été facile pour elle de partager son combat. Elle a été très courageuse de le faire, et je pense que ça a eu un impact, surtout sur ce point.

Quand organisez-vous un appel Zoom « Amis » pour Kamala ?

[Laughs] C’est vraiment drôle.

Nous avons vu des retrouvailles entre « West Wing » et « Will et Grace » pendant les élections. Pourquoi pas « Friends » ?

Nous n’avons pas réussi à les convaincre tous. Certains d’entre eux préfèrent rester à l’écart de la politique.

Quel personnage de « Friends » serait le plus grand supporter de Kamala ?

Ross. Il est tellement passionné par le monde. C’est lui qui s’implique le plus. Monica aussi.

Elle serait très anxieuse à l’idée des élections.

Probablement. Je pense que Phoebe se perdrait dans une théorie du complot.

Et soutenir Robert F. Kennedy Jr. ?!

Je ne pense pas qu’elle voterait pour Trump, mais elle croirait à certaines théories de conspiration folles.

Quand allez-vous créer une sitcom politique ?

Nous en parlons actuellement. Nous avons quelques sujets qui font surface.

Donnez-nous un avant-goût.

Je ne peux pas… Ok, il s’agit d’un ancien président en prison.

Vraiment?

Non! [Laughs]

Quels sont vos projets pour la soirée électorale ?

En 2016, j’ai eu des amis à la maison. Quand j’ai vu la tournure que prenaient les événements, je n’ai plus pu les regarder et je les ai renvoyés chez eux. J’ai dû aller me coucher. Je ne sais pas si j’ai envie de le regarder avec des gens cette année. Je n’ai pas encore décidé.