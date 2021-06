Le patron de Footie, Harry Redknapp, photographié à Albert Square alors qu’il filme l’apparence d’EastEnders

HARRY Redknapp sourit et ouvre les bras dans les premières images de lui en train de filmer sur Albert Square.

Nos photos exclusives montrent la légende du foot, 74 ans, les personnages surprenants Terry ‘Rocky’ Cant et Billy Mitchell, joués par Brian Conley et le vrai fan de West Ham Perry Fenwick.

BBC

Harry Redknapp est aperçu en train de rejoindre les habitués d’EastEnders à Albert Square[/caption]

Et East-Londoner Harry avait l’air ravi d’être sur le célèbre plateau.

Son caméo, qui intervient après qu’il a exhorté les patrons du feuilleton à lui donner un rôle dans une interview de Sun on Sunday en janvier, sera diffusé dans l’émission le mois prochain.

L’ancien patron de West Ham joue lui-même dans une scène dans laquelle il rend visite à « un bon ami » Rocky – provoquant des remous alors que les résidents de Walford célèbrent les euros.

On le verra également se promener dans le pub Queen Vic pour discuter avec Mick Carter, joué par un autre fan des Hammers – Danny Dyer.

Heureux, Harry a déclaré sur le plateau: «Je l’ai regardé (EastEnders) tellement de fois au fil des ans, donc être ici est tout simplement fantastique.

BBC

L’apparition de Harry Redknapp sur EastEnders coïncide avec l’Euro 2020[/caption]

BBC

Rocky, joué par Brian Conley, avait l’air ravi de rencontrer Harry Redknapp[/caption]





« Je pensais juste que j’irais au Vic pour une pinte.

« C’est incroyable d’être ici, comme je l’ai dit, à regarder le programme pendant tant d’années.

« Et ma femme ne le manque pas. C’est son préféré.

BBC

L’apparition de Harry Redknapp dans EastEnders fait sensation auprès du casting[/caption]