Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, s’est excusé samedi d’avoir provoqué la colère en comparant le pilote japonais de Formule 1 Yuki Tsunoda, sujet aux accidents, à un tsunami.

Tsunoda d’AlphaTauri a reçu cinq réprimandes en 15 courses, ainsi que huit points de pénalité sur sa super-licence au cours des 12 derniers mois. Douze points en un an déclenchent une interdiction automatique de course.

“Je dois certainement m’excuser”, a déclaré Binotto après avoir été informé par un journaliste japonais lors du Grand Prix d’Italie que les commentaires après la course du week-end dernier aux Pays-Bas avaient offensé le Japon.

“C’était une erreur d’utiliser ce mot. Il n’y avait aucune intention de faire quelque chose de mal. Je suis très proche des victimes et honnêtement je m’en rends compte. Je pense que Tsunoda est un pilote fantastique, c’est un homme formidable et nous avons une bonne relation entre les deux. Nous l’avons simplement appelé de manière à faire une simple blague, mais c’est une mauvaise blague.

Des milliers de personnes sont mortes au Japon lorsqu’un tremblement de terre massif au large de sa côte nord-est en mars 2011 a déclenché un tsunami qui a balayé l’intérieur des terres et provoqué l’effondrement de la centrale nucléaire de Fukushima.

Tsunoda a été pris dans une controverse à Zandvoort lorsqu’il a déclenché une voiture de sécurité virtuelle en s’arrêtant sur la piste, un incident qui a finalement aidé le vainqueur de la course de Red Bull et leader du championnat en fuite Max Verstappen.

Le Japonais s’était d’abord arrêté, soupçonnant une roue desserrée, puis était revenu aux stands avant d’être renvoyé pour s’arrêter sur une panne de différentiel.

AlphaTauri appartient également à Red Bull, alimentant les théories du complot et les abus en ligne qui ont été largement condamnés dans le sport.

“Nous n’avons eu aucune communication avec Red Bull Racing pendant la course”, a souligné samedi le patron de l’équipe AlphaTauri, Franz Tost, aux journalistes.

“Max Verstappen et Red Bull Racing n’ont pas besoin de notre aide. Ils gagnent par eux-mêmes et nous avons besoin de chaque point pour nous. Il n’a jamais été programmé d’arrêter la voiture pendant la course car Yuki était en bonne position pour marquer des points.

« Nous étions nous-mêmes frustrés. Nous aurions pu marquer des points et cet échec différentiel était absolument une surprise. Nous n’avions pas ce problème auparavant et je ne comprends donc pas la réaction.

