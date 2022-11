Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, se sépare du cheval cabré

Ferrari se sépare de Mattia Binotto après 28 ans, dont quatre à la tête de l’équipe de Formule 1, après une saison hideuse d’appels stratégiques bâclés qui ont coûté à Charles Leclerc toute chance de se disputer le championnat.

Leclerc a débuté avec deux victoires lors des trois premières courses et semblait prêt à défier Max Verstappen pour le titre de F1, un prix qu’aucun pilote Ferrari n’a remporté en 15 ans. Il a terminé à près de 150 points de retard et sans victoire depuis juillet.

Le départ de Binotto a fait l’objet de rumeurs ces derniers mois alors que Verstappen et Red Bull se sont enfuis avec les championnats pilotes et constructeurs.

La performance de Ferrari a été une amélioration par rapport à 2020 et 2021, quand elle n’a remporté aucune course, mais prendre tellement de retard après un début prometteur a frustré Leclerc et les fans.

Leclerc était en colère contre l’équipe lorsqu’un appel au stand inopportun lui a coûté la chance de remporter sa course à domicile au Grand Prix de Monaco en mai. Au Grand Prix de Grande-Bretagne, il a été laissé sur de vieux pneus et dépassé par son coéquipier Carlos Sainz Jr. pour la victoire. Ce mois-ci, Leclerc n’a eu aucune chance de se battre pour la pole position au Brésil lorsque Ferrari a mis des pneus intermédiaires sur sa voiture alors que tout le monde était en slicks.

Un autre arrêt au stand raté au Grand Prix des Pays-Bas en septembre n’a vu que trois pneus initialement montés sur la voiture de Sainz et a été considéré comme un symbole des difficultés de Ferrari.

“Avec le regret que cela entraîne, j’ai décidé de conclure ma collaboration avec Ferrari”, a déclaré Binotto dans un communiqué, ajoutant qu’il ressentait “la sérénité” d’avoir fait de son mieux.

L’équipe n’a pas immédiatement nommé le successeur de Binotti mais a déclaré que son choix “devrait être finalisé au cours de la nouvelle année”.

Le PDG de Ferrari, Benedetto Vigna, a rendu hommage à Binotto “pour avoir ramené l’équipe à une position de compétitivité au cours de l’année écoulée. En conséquence, nous sommes en position de force pour renouveler notre défi, surtout pour nos incroyables fans du monde entier, pour remporter le prix ultime du sport automobile.”

Ferrari a remporté pour la dernière fois un titre de pilote avec Kimi Raikkonen en 2007 et son dernier titre de constructeur a suivi un an plus tard.

