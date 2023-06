Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Damon Hill et Rachel Brookes de Sky F1 discutent des chances de Mercedes de défier les Red Bulls pour des victoires en course cette saison

Le directeur de l’équipe Ferrari, Frédéric Vasseur, a admis que leur voiture 2023 était « très difficile à comprendre » après un dimanche difficile au Grand Prix d’Espagne.

Carlos Sainz a commencé au premier rang mais a chuté au cinquième rang derrière Lewis Hamilton, George Russell et Sergio Perez.

Pendant ce temps, Charles Leclerc n’a pas réussi à sortir de Q1 lors des qualifications mais n’a pas réussi à terminer dans les points car il luttait contre l’usure des pneus et les inconstances de la voiture.

Leclerc a dit Sky Sports F1 il « ne comprenait pas » ce que Ferrari faisait de mal car la voiture se comportait différemment tout au long de la course, même en utilisant le même composé de pneus.

Ferrari a apporté un package de mise à niveau important à Barcelone, y compris de nouveaux pontons, mais n’a pas semblé aller de l’avant.

« Vous ne pouvez pas comparer Miami et Barcelone en termes de tracé, de tarmac et d’énergie sur les pneus, mais je dirais que le tableau global est le même », a déclaré Vasseur.

« Nous sommes là en qualifications, et nous n’y sommes pas en course. Nous sommes toujours incohérents sur la même voiture entre les composés et parfois entre les mêmes composés. »

Charles Leclerc ne comprend pas ce qui ne va pas avec sa Ferrari après avoir terminé P11 au Grand Prix d'Espagne

Il a poursuivi : « Nous avons 1 000 personnes [working] là-dessus maintenant et c’est très difficile à comprendre et à régler parce que ce n’est pas toujours le même problème.

« C’est vrai qu’en qualifications, tu es en air libre et en course tu ne l’es pas. Je pense que Charles a beaucoup souffert dans le premier relais car il était beaucoup plus proche de la voiture devant lui.

« Le principal problème pour nous n’est pas le potentiel sur les genoux [high-speed] coins, le principal problème est l’incohérence.

« Sur la voiture de Charles par exemple, entre le premier et le troisième relais avec le même composé, un l’équilibre n’était pas à sa place, et le dernier était OK, et avec Carlos, il a fait un premier relais décent, et au milieu, il a perdu 15 ou 20 secondes. »

Vasseur : Ferrari peut battre Mercedes

Les mises à jour de Mercedes ont fonctionné car leur nouvelle conception de suspension avant et de ponton les a vus monter sur un double podium au GP d’Espagne, avec Hamilton en deuxième et Russell en troisième.

Vasseur pense que Ferrari suit Mercedes dans la course au développement et peut les battre une fois leur cohérence résolue.

« Je pense que dès que nous débloquerons la situation avec cohérence, nous pourrons imaginer nous battre avec eux [Mercedes] tout au long de la course », a-t-il déclaré.

« Avec Red Bull, c’est une autre histoire, surtout avec Verstappen. Il est toujours beaucoup plus rapide que nous en qual, beaucoup plus rapide en course. »

Charles Leclerc a terminé a traversé une série de résultats difficiles à Miami, Monaco et en Espagne

Ferrari va-t-il dans la mauvaise direction ?

Ferrari est quatrième du championnat des constructeurs à 32 points d’Aston Martin et 52 points de Mercedes

Damon Hill et Rachel Brookes ont déclaré au dernier podcast Sky Sports F1 que Ferrari était très difficile à prévoir.

« C’est une drôle de saison d’une certaine manière parce que nous avons vu beaucoup de disparité entre la forme apparente sur un circuit et la même forme, ou les mêmes attentes, sur un autre circuit », a déclaré Hill. « Tout le monde se gratte la tête à part Red Bull, qui livre sur toutes les pistes.

Ferrari est quatrième du championnat des constructeurs avant le Grand Prix du Canada

« Alors que pouvez-vous dire à propos de Ferrari ? Quand l’un est en hausse, l’autre est en panne. C’est comme s’ils couraient avec une jambe tout le temps. Donc, à l’avenir, vous devez penser à la courbe de développement et aux restrictions de plafonnement des coûts. «

Brookes a ajouté : « Mon inquiétude est que Ferrari aille dans la direction opposée. Ils ont changé de voiture et nous avons vu une Ferrari très différente en Espagne, ils essaient maintenant de suivre cette voie également. »

