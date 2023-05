Le patron de Dortmund, Edin Terzic, déplore l’échec du titre de Bundesliga

Le manager du Borussia Dortmund, Edin Terzic, a déclaré que son équipe « se sentait vide » après que leurs rêves d’un premier titre de Bundesliga en plus d’une décennie se soient anéantis le dernier jour de la saison, avec des rivaux du Bayern Munich obtenant un 11e championnat consécutif.

Terzic semblait prêt à mener Dortmund au titre lors de sa première campagne complète en charge, mais un match nul à domicile contre Mayence le dernier jour de la saison a permis au Bayern – qui a remporté une victoire de dernière minute contre Cologne – de revendiquer la victoire. le Meisterschale encore une fois.

« Il est difficile de trouver les bons mots », a déclaré Tezic à ESPN après le match. « Nous nous sentons vides parce que nous connaissions l’occasion, vous pouviez sentir l’énergie dans le stade et la ville. Nous le voulions tous si fort. Nous étions si proches – il ne manquait qu’un but, c’était un but dans l’autre stade qui manquait, nous savions que nous étions à 90 minutes de soulever le trophée. »

Dortmund était à neuf points du Bayern et sixième lorsque la ligue s’est arrêtée en novembre pour la Coupe du monde 2022. Cependant, le Bayern a depuis lutté contre les turbulences de mi-saison et a changé de manager, avec Julian Nagelsmann sortant en mars et Tuchel prenant les commandes.

Pendant ce temps, l’équipe de Terzic a suivi le Bayern et l’a finalement dépassé dans l’avant-dernier tour de la campagne.

« C’est le jeu dont nous sommes tombés amoureux en tant qu’enfants, parfois c’est difficile de rater un penalty, d’encaisser deux premiers buts et tout d’un coup ça semble si lourd, mais nous avons fait de notre mieux et malheureusement ce n’était pas assez », a ajouté le manager de Dortmund.

« Avant le match, nous étions à 90 minutes, et maintenant nous sommes à 34 jours de match pour réessayer. Et oui, demain, nous allons recommencer à essayer. »

Le milieu de terrain vedette de Dortmund Jude Bellingham , qui avait joué le plus de minutes pour l’équipe de la campagne, a été exclu de la formation de départ en raison d’une blessure au genou et n’a joué aucun rôle dans le match.

« Jude se battait tous les jours pour revenir dans l’équipe. C’était une décision difficile », a déclaré Terzic lors d’une conférence de presse d’après-match.

« C’était trop serré. J’espère qu’il va récupérer le plus vite possible. Je ne peux pas répondre à cette question maintenant – il ne se sentait pas bien ce matin, il ne se sentait pas bien avant le match – il nous a dit qu’il ne se sentait pas prêt à commencer le match et si nous avions besoin de lui, nous pouvions le mettre quelques minutes.

« Bien sûr, il est très triste et émotif comme les autres. Il est l’une des principales raisons pour lesquelles nous étions dans la situation aujourd’hui. J’espère encore une fois … Je suis sûr qu’il est un gagnant, et il remportera tant de trophées dans sa carrière, et pour cela, il doit rester en forme et en bonne santé et récupérer le plus rapidement possible. »