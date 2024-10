Le patron de Diablo 4 demande aux joueurs si la classe Spiritborn cassée doit être réparée et obtient une réponse écrasante : « Laissez-le ! »

Le directeur général de Diablo, Rod Fergusson, a interrogé les joueurs de Diablo 4 pour savoir si Blizzard devrait atténuer la classe Spiritborn absolument ennuyée, et bien, le sentiment écrasant de la communauté semble être non, il devrait être laissé tranquille.

ICYMI, Diablo 4 a ajouté sa première nouvelle classe, Spiritborn, dans le cadre du récent DLC Vessel of Hatred, et bien que la réponse ait été largement positive, elle est également beaucoup trop facile à exploiter en utilisant des bugs pour générer de gros chiffres stupides. La dernière fois que j’ai vérifié, les joueurs de Diablo 4 empilaient des bugs pour créer des builds Spiritborn dont les dégâts infligés se chiffraient en quadrillions. À l’époque, une analyse des joueurs estimait que la classe Spiritborn était « littéralement 100 000 fois plus forte que toute autre classe ».

Eh bien, Blizzard a finalement reconnu la situation, avec Fergusson partage ce qu’il a qualifié de « sondage non contraignant » » à Twitter demandant : « Devrions-nous réparer le Spiritborn afin qu’il soit plus équilibré par rapport aux autres classes OU devrions-nous le laisser tel quel parce que vous vous amusez ?

Il a ajouté : « Non, je ne propose pas [to] ‘briser les autres classes’. »

Au moment de la rédaction de cet article, 63,1 % des joueurs souhaitent que Blizzard laisse la classe Spiritborn tranquille, et 36,9 % souhaitent une sorte de correctif. Blizzard est sage de faire ses recherches avant d’apporter des modifications à l’équilibrage, car il a admis dans le passé un manque de tests internes qui ont conduit à des idées et des fonctionnalités assez universellement décriées. L’équilibrage dans les jeux de service en direct en général semble être une chose très difficile à réaliser et est si souvent la source du genre de réaction généralisée à laquelle Blizzard est habitué à ce stade, il est donc logique qu’ils fassent attention à ne pas gâcher. avec n’importe quoi sans être sûr que ça se passera bien.

