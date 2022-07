Le patron de Crystal Palace déplore le manque d’équipes premières pour la tournée de pré-saison

Singapour (AFP) – L’entraîneur du Crystal Palace, Patrick Vieira, a déclaré jeudi que la décision du club de ne pas amener plusieurs habitués de l’équipe première lors d’une tournée de pré-saison à Singapour et en Australie n’était pas une préparation idéale pour la prochaine saison de Premier League.

Les Eagles affronteront Liverpool, Manchester United et Leeds United à Singapour et en Australie la semaine prochaine, mais leur équipe itinérante de 26 hommes ne comprend que 11 joueurs seniors et est en grande partie composée de jeunes de l’académie du club.

Vieira a déclaré qu’il espérait que cette expérience aiderait à développer les jeunes joueurs de son équipe.

Plusieurs stars du palais – dont Wilfried Zaha, Christian Benteke, Marc Guehi, Eberechi Eze et Cheikhou Kouyate – sont restées à Londres pour l’entraînement national et les matchs d’échauffement, le club affirmant qu’ils n’étaient pas en forme ou ne remplissaient pas les conditions d’entrée pour Singapour ou Australie.

S’exprimant avant le match de vendredi contre Liverpool au stade national de Singapour, Vieira a déclaré que son équipe tentait de tirer le meilleur parti de la situation.

“Évidemment, en tant que manager, la meilleure préparation serait d’avoir tous les joueurs autour”, a-t-il déclaré.

“Mais je veux être clair sur le fait que nous sommes très heureux d’être ici et de nous préparer à jouer contre Liverpool demain et cela fait partie du processus que nous devions suivre.”

Le patron du Palace a déclaré que certains joueurs devaient rester à Londres pour “rattraper l’entraînement” ou pour jouer à des matchs d’entraînement.

“Nous avons donc amené de jeunes joueurs et pour eux, je pense que ce sera une très bonne expérience”, a-t-il déclaré.

L’ancien international français a déclaré que certains des jeunes joueurs de l’équipe avaient “voyagé aussi loin pour la toute première fois”.

“La façon dont ils vont gérer le décalage horaire, les vols et les défis auxquels nous serons confrontés lors des prochains matchs nous aidera à en apprendre beaucoup sur eux.”

Le capitaine du palais, Luka Milivojevic, a insisté sur le fait que lui et ses coéquipiers relevaient le défi dans leur foulée alors qu’ils se préparaient au début de la nouvelle campagne le mois prochain.

“Nous sommes des joueurs de football professionnels et nous sommes ici pour nous préparer au mieux pour le premier match de la saison”, a déclaré le milieu de terrain serbe.

Après leur match contre Liverpool, l’équipe itinérante affrontera Manchester United à Melbourne la semaine prochaine et Leeds à Perth le 22 juillet.

Les joueurs basés à Londres disputent des matchs contre Ipswich Town, Gillingham et les Queens Park Rangers avant de rejoindre le reste de l’équipe pour jouer un match amical contre l’équipe française de Montpellier à Selhurst Park le 30 juillet, une semaine avant le début de la saison.