Le patron de Cosa Nostra arrêté par la police italienne après 30 ans de cavale

ROME – Les autorités italiennes ont arrêté lundi leur fugitif le plus recherché, le chef de la mafia Matteo Messina Denaro, qui a été détenu dans une clinique privée de la ville sicilienne de Palerme après 30 ans de cavale. Denaro figurait sur la liste des personnes les plus recherchées d’Italie depuis le début des années 1990 et serait à la tête du syndicat du crime Cosa Nostra. Il avait été reconnu coupable de dizaines de meurtres par contumace et risque plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité.

Son arrestation est un moment historique dans la bataille de plusieurs décennies menée par les autorités contre le crime organisé. Une vidéo sur les réseaux sociaux montrait des gens applaudissant dans les rues de Palerme, klaxonnant pour célébrer et applaudissant la police des carabiniers.

VIDÉO. Les gens applaudissent et applaudissent la police des carabiniers dans les rues de Palerme après l’arrestation du chef de la mafia italienne Matteo Messina Denaro après 30 ans de cavale – @repubblica pic.twitter.com/W6ptsXu7lL – Antonello Guerrera (@antoguerrera) 16 janvier 2023

“Une grande victoire pour l’Etat”, a déclaré la Première ministre italienne Giorgia Meloni dans un communiqué. Elle a remercié l’unité nationale anti-mafia ainsi que les procureurs de Palerme pour leur travail.

La Cosa Nostra est l’un des trois principaux groupes criminels d’Italie, avec la Camorra, qui opère à Naples et dans la région environnante, et la ‘Ndrangheta calabraise. Europol affirme que les groupes sont impliqués dans un large éventail d’activités, notamment le trafic de drogue, la gestion des déchets et le tourisme. Pendant la pandémie, ils ont même fait des percées dans la production de masques.

La Cosa Nostra est peut-être la mafia la plus connue à l’échelle internationale, compte tenu de la description de la Sicile dans les films du Parrain et du rôle central – et sanglant – de l’île dans la “guerre de la mafia” des années 1970 et 1980.

Avec un penchant signalé pour les voitures rapides, les Rolex et les femmes, Denaro s’était bâti une réputation de «patron des patrons». Mais il était également devenu presque mythique pour avoir esquivé les autorités. Certains informateurs auraient parlé de chirurgies faciales. Il y avait si peu de photos de lui que les autorités italiennes ont dû se fier à des images générées par ordinateur qui se rapprochaient de ce à quoi il pourrait ressembler en tant qu’homme plus âgé.

Le commandant des carabiniers, Pasquale Angelosanto, a déclaré aux journalistes que Denaro cherchait à se faire soigner pour une maladie non précisée dans une clinique privée de Palerme. L’idée que Denaro aurait pu rester caché si longtemps dans une partie relativement petite de la Sicile a conduit à des théories selon lesquelles il recevait la protection de certains membres de l’État.

La propriétaire et directrice de cette clinique, Stefania Filosto, a déclaré au journal Corriere della Sera que Denaro avait utilisé un faux nom – “Bonafede” – et que “personne n’aurait pu imaginer” que le patient était l’un des personnages les plus recherchés au monde. Filosto a déclaré que Denaro cherchait à faire de la chimiothérapie.

Il faisait la queue pour un test de coronavirus lorsque “soudain des hommes armés sont apparus”, a déclaré Filosto au journal.

Les autorités italiennes ont déclaré que Denaro avait participé à deux des crimes les plus notoires de l’histoire moderne du pays: les meurtres à la bombe des magistrats anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, qui se sont tous deux produits en Sicile en 1992. Les procureurs disent qu’il a également aidé à organiser le opération d’enlèvement du fils de 11 ans d’un transfuge de la mafia. L’enfant a finalement été torturé et tué, son corps dissous dans de l’acide.

Marco Bova, l’auteur d’un livre d’investigation sur la chasse à Denaro, a déclaré que Denaro était né dans une famille mafieuse et avait atteint l’âge adulte à la fin des années 1980 en voyageant sur une moto rouge et en « massacrant » des clans rivaux, un déchaînement meurtrier qui a permis l’ascension du patron Salvatore “Totò” Riina.

Riina a ensuite été arrêtée en 1993, la même année où Denaro – généralement considéré comme son héritier présumé – est entré dans la clandestinité.

Bova a déclaré que Denaro a aidé Cosa Nostra à se diversifier dans de nouvelles directions et a investi avec soin l’argent de la mafia dans des domaines tels que les hôtels, les supermarchés et les parcs éoliens.

Il a dit qu’au cours des dernières années, Denaro ne semblait pas avoir participé aux commandes quotidiennes. Dans la ville sicilienne de Trapani, près de la ville natale de Denaro, “des familles qui avaient fui dans les années 1990 parce que Denaro avait appelé à leur mort étaient revenues”.

Salvatore Borsellino, le frère du magistrat anti-mafia assassiné, a déclaré sur RAI News en Italie qu’il était “terrible” que Denaro ait pu échapper à la justice pendant 30 ans.