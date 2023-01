Le patron de Coronation Street risque que David Neilson démissionne à cause du scénario choquant de Roy Cropper

ROY Cropper est catapulté dans le 21e siècle par sa nièce Nina Lucas.

Le patron de Coronation Street, Iain MacLeod, a déclaré au Sun que l’acteur de Roy, David Neilson, était contre l’histoire.

TVI

Roy Cropper est connu pour sa technophobie[/caption] TVI

Mais Roy résiste[/caption]

La star du feuilleton incarne le propriétaire du café depuis 1995 et s’est habituée à ses caprices.

Que serait Roy sans sa technophobie ?

Cependant, dans des scènes récentes, Roy a été encouragé à embrasser l’ère numérique par sa nièce, Nina Lucas (représentée par Mollie Gallagher).

“J’adore cette histoire”, a déclaré le patron de Corrie, Iain MacLeod, au Sun.

“Essentiellement, Nina a acheté à Roy un téléphone intelligent pour Noël, Roy les déteste.”

Iain a ajouté : « Il a un ordinateur portable Dell poussiéreux des années 1990 qu’il sort de temps en temps pour jouer au scrabble en ligne. C’est probablement aussi loin que s’étend son monde numérique.

Ne voulant pas suivre le programme, Roy a donné son téléphone.

Mais il peut être convaincu de le récupérer après qu’un malheureux accident a laissé Nina à l’hôpital.

“Ce qui commence comme une histoire légère prend un teint beaucoup plus sérieux et parle de l’amour de Roy pour Nina, et vice versa”, a taquiné Iain.

Bien qu’il aime l’histoire, le producteur a décidé de faire profil bas et de se cacher de l’acteur de Corrie, David Neilson, sachant qu’il avait peut-être poussé les choses trop loin pour Roy.

« J’ai entendu des rumeurs quand je suis arrivé ici selon lesquelles la ligne rouge de David Neilson était que Roy n’aurait jamais de téléphone portable », a expliqué Iain.

“Quand nous l’avons scénarisé, je me cachais au cas où il deviendrait fou pendant qu’il lisait le scénario !”

Heureusement, l’homme de 73 ans n’est pas sorti en trombe des pavés.

“Finalement, il n’a pas [get mad]il apprécie vraiment la comédie derrière.

NOUVELLES DE LA RUE DU COURONNEMENT Tout ce que vous devez savoir sur Coronation Street Nouveau, départ et retour du casting de Coronation Street

Les lieux de tournage de Coronation Street dévoilés

Tous les derniers spoilers de Coronation Street

Les meilleurs morceaux de Coronation Street

Comme mentionné ci-dessus, des scènes récentes ont montré à Roy à quel point un téléphone portable peut changer sa vie.

Lors du voyage de lundi à Weatherfield, Roy a été laissé sans défense alors que Nina cherchait désespérément à le rejoindre dans les bois, convaincue qu’il était en danger.

Malheureusement, cela l’a amenée à glisser et à tomber dans les eaux glacées, se cognant la tête dans le processus.

Nina a été transportée d’urgence à l’hôpital et Roy était inondé de culpabilité lorsqu’il a réalisé que l’épreuve aurait pu être évitée.

Comment Roy s’adaptera-t-il à la technologie ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

TVI

Roy s’adaptera-t-il à la technologie ?[/caption]