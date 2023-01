Le patron de Coronation Street révèle une histoire massive pour les jeunes acteurs qui choquera les téléspectateurs

Le patron de CORONATION Street a taquiné un scénario percutant prévu pour les jeunes acteurs ce printemps.

Les adolescents de Coronation Street occuperont le devant de la scène dans une nouvelle histoire déchirante en février.

TVI

Les jeunes adultes seront à l’honneur dans une nouvelle histoire majeure[/caption] Instagram

Le patron de Corrie dit que le nouveau complot sera relatable[/caption]

Le patron de Corrie, Iain MacLeod, a taquiné un énorme scénario pour le casting plus jeune où “des ondulations se sont répandues sur tout le spectacle”.

Il a déclaré au Sun: “L’histoire commence avec d’énormes ramifications pour la couverture de magazine plus jeune qui avait tous nos jeunes acteurs sur le devant que nous avons fait il y a quelques années.

“Deux d’entre eux sont malheureusement passés à autre chose, rappelez-vous avoir pensé que nous étions chanceux d’avoir ces acteurs talentueux.

“Depuis lors, certains disparus et d’autres nouveaux sont arrivés mais ont toujours une fantastique cohorte de jeunes.”

Les adolescents et les enfants en difficulté actuellement dans le feuilleton ITV incluent Asha et Adi Alahan, Hope et Ruby Stape, Sam Blakeman, Amy Barlow et Jacob Hay, Aaron Stanford et Summer Spellman, Max Turner et Lily Platt.

Iain espère que le nouveau scénario sera racontable pour les téléspectateurs en ajoutant: «C’est une histoire énorme que nous pouvons raconter avec eux au cœur de celle-ci, très racontable et très adolescente.

“J’espère que c’est le genre d’histoire qui choque un peu et provoque des conversations gênantes devant la télé.”

Il espère rassembler les générations et encourager à parler de

Il a poursuivi: «Il a un attrait intergénérationnel pour les jeunes de Corrie qui pourraient s’asseoir et le regarder avec leur nana, cette histoire, je pense, encouragera des conversations que vous n’auriez jamais normalement de cette manière intergénérationnelle en raison de son territoire tonal délicat.

“J’en suis ravi, je travaille avec des organisations caritatives pour m’assurer

nous obtenons le bon détail et fondamentalement, il s’agit juste de ces brillants jeunes acteurs qui sont les superstars qu’ils sont, puis tendent la main dans la rue à travers les gens

qui leur sont liés. »

Certains scénarios précédents impliquant la jeune distribution incluaient la fuite de photos privées d’Asha Alahan, Summer Spellman diagnostiqué avec le diabète et le procès de Kelly Neelan.

Le producteur a rappelé le meurtre de Seb et les conséquences majeures pour tous les habitants de la rue.

La tragédie a provoqué des ondes de choc à travers Weatherfield, ce qu’il vise également à faire avec le nouveau scénario de Spring.

Il a déclaré: «Seb et Nina apparemment à propos d’une agression contre un adolescent qui a attiré Roy, Abi, tout un groupe de personnages intergénérationnels.

«Ce sont nos meilleures histoires, celles qui ne vivent pas dans un coin démographique. C’est exactement l’un d’entre eux.

“Des choses énormes pour ceux qui sont directement impliqués, puis les parents, les proches, les familles, les groupes d’amitié élargis et les ondulations réparties sur l’ensemble du spectacle.”

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis à 20h sur ITV1.