Le patron de Coronation Street révèle les conséquences dévastatrices de l’attaque de crime de haine contre Nina Lucas et Seb Franklin

Le patron de CORONATION Street, Iain Macleod, a taquiné les conséquences dramatiques et dévastatrices de l’attaque de Nina Lucas et Seb Franklin.

Le producteur exécutif a parlé du scénario déchirant qui verra le couple attaqué par le gang de voyous de Corey Brent ce soir.

Visitez notre page Coronation Street pour les derniers potins

Retrouvez tous les spoilers de Coronation Street ici

ITV

L’attaque laisse Seb et Nina se battre pour leur vie[/caption]

Mais en plus d’être une attaque tragique et percutante, elle déclenchera des mois d’affrontements majeurs sur les pavés.

S’adressant au Sun et à d’autres médias, Iain a déclaré: «Cela attire de nombreuses familles différentes et, dans la meilleure tradition de la narration de Coronation Street, oppose voisin contre voisin et, dans certains cas, mari contre conjoint, tous ces domaines de conflit intéressants.

«Cela devient en partie une question de classe à l’avenir, je veux dire que je ne peux pas en dire trop à ce sujet, mais en termes de déroulement de l’enquête criminelle, cela devient une question de classe, de parcours et de privilège.

Les téléspectateurs savent que le riche Corey sera le principal suspect, tout comme l’enfant Kelly Neelan.

ITV

La vie de Nina est en jeu cette semaine[/caption]

Pennsylvanie

Le patron de Corrie, Iain, a taquiné les conséquences dramatiques[/caption]

Le scénario a été inspiré par le meurtre de Sophie Lancaster en 2007 après sa mort à la suite d’une attaque non provoquée.

Iain a ajouté: «Il y a des éléments intéressants que nous tirons dans l’histoire au fur et à mesure qu’elle se déroule.

«À la base, nous voulions que ce soit une histoire montrant une intolérance horrible qui peut faire face aux gens uniquement sur la base de leur apparence, de la musique qu’ils pourraient écouter ou de la sous-culture à laquelle ils pourraient s’identifier et c’est le cœur de la histoire jusqu’à la ligne d’arrivée.

«C’est une histoire d’intolérance et la réaction à celle de tous les protagonistes est la texture de l’histoire et la substance de l’intrigue à venir.»

Le feuilleton a travaillé avec la mère de Sophie, le Dr Sylvia Lancaster, pour sensibiliser le plus possible aux crimes de haine.









Iain a ajouté: «Tout ce que je dirais, c’est à quel point nous étions incroyablement reconnaissants d’avoir la contribution de Sylvia sur l’histoire.

«J’espère que ce que nous mettons à l’écran rendra justice à la propre histoire de Sylvia et j’espère que cela amènera les gens à s’asseoir et à réfléchir à la façon dont ils voient les gens et peut-être à la façon dont ils pourraient porter des jugements instantanés basés sur des caractéristiques essentiellement secondaires.

«C’est l’être humain qui importe peu à ce à quoi il ressemble et si nous pouvons y parvenir, je serais incroyablement heureux. J’espère que l’histoire suscite la réflexion et qu’elle a du succès. »