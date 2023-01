Le patron de Coronation Street révèle des pourparlers pour ramener le méchant emblématique

AVEC un nouveau drame prévu pour 2023, les téléspectateurs d’ITV peuvent s’attendre à une année explosive dans les pavés.

Le producteur de Coronation Street, Iain MacLeod, a même révélé qu’un méchant majeur pourrait revenir à Weatherfield.

De nombreux visages sont venus et repartis des pavés tandis que d’autres n’ont pas pu rester longtemps à l’écart et se sont précipités.

Ces derniers mois, les téléspectateurs d’ITV ont vu des visages familiers revenir dans la rue, notamment le meurtrier Harvey Gaskell interprété par Will Mellor.

En parlant de cela, un membre de sa famille pourrait-il revenir faire des ravages dans les mois à venir ?

Lors d’une conversation avec The Sun, le patron de Corrie, Iain MacLeod, a révélé que Sharon Bentley pourrait être inspirée pour revenir alors que le nouveau venu Damon Hay reprend le Bistro.

“Elle est toujours là-bas”, se souvient Iain.

« Sharon existe toujours là-bas. Elle n’est pas biologiquement liée à Damon, qui est le demi-frère de Harvey, mais c’est une mauvaise personne qui est partie avec l’ambition de conquérir le monde criminel.

Alors que “rien n’est sur la table”, Iain a déclaré : “il a été question qu’elle fasse un retour”.

Cependant, le retour de Sharon dépendra principalement du calendrier de Tracie Bennett.

L’actrice a quitté le feuilleton basé à Manchester en juin 2021 et reste “très occupée”.

En attendant, l’ancien acteur de Shameless Ciarán Griffiths dépeint un voyou à surveiller.

Bien qu’il puisse sembler plus raisonnable que son méchant frère Harvey, Iain a exhorté les fans à ne pas se fier aux premières impressions.

« Il est dangereux. Il peut d’abord sembler plus sophistiqué que son frère Harvey parce qu’il est un instrument moins contondant », a expliqué le producteur.

“Mais nous découvrons bientôt que le placage plus poli et jovial masque quelque chose d’aussi dangereux et brutal que Harvey.”

Et comme il continue de se concentrer sur l’entreprise familiale, Damon trouvera le temps de causer plus de problèmes dans les affaires de cœur.

“Au fil de l’année, il a une attirance magnétique pour un personnage féminin de haut niveau qui finit par se faire tourner la tête, ce qui a des conséquences considérables”, a ajouté Iain.

Damon et le personnage bien-aimé sont sur le point de se lancer dans une affaire de choc dans un scénario qui devrait être diffusé sur nos écrans en juin 2023.

Les téléspectateurs peuvent s’attendre à “une accumulation et une explosion colossale” à mesure que l’histoire d’amour évolue.

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.

