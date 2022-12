Le patron de Coronation Street fait allusion aux nouveaux arrivants de Weatherfield après la révélation d’une nouvelle extension de set

Le patron de CORONATION Street, Iain McLeod, fait allusion aux nouveaux arrivants après avoir dévoilé le nouvel ensemble The Weatherfield Precinct.

La semaine dernière, le feuilleton ITV a révélé son dernier ajout à l’ensemble emblématique, The Weatherfield Precinct.

Il voit l’ajout d’une aire de jeux, d’un magasin de charité, d’un glacier et de maisonnettes en attente d’être habitées.

L’écrivain Iain McLeod a taquiné de nouveaux scripts impliquant le nouvel ensemble et a laissé entendre quelques nouveaux arrivants.

Les téléspectateurs auront leur premier aperçu de l’enceinte le 12 janvier 2023, où les membres de la distribution ont enfin mis les pieds sur le plateau.

Les maisonnettes donneront de la place à de nouvelles personnes.





Iain a déclaré à la presse: “Avec chaque espace extérieur dont nous disposons, si nous voulons construire un décor pour l’espace intérieur, nous devons aller quelque part dans le studio intérieur.

“Ce studio est plein à craquer, mais dès qu’il a commencé à arriver, nous avons pensé” oh, ce personnage peut y vivre, ou cette personne fuit son partenaire, elle peut s’y cacher “.

“Alors oui, nous cherchons certainement déjà en termes d’espaces résidentiels pour savoir qui pourrait y emménager à un moment donné.”

Iain a ajouté à quel point il était satisfait du nouvel ensemble en disant: «C’est exactement comme je l’avais imaginé.

“L’équipe de conception et moi avons passé beaucoup de temps à regarder des photographies et des quartiers réels qui existent, nous avons vraiment défini la période architecturale que nous voulions que ce soit.

«Nous voulions nous sentir très Salford et terreux et granuleux, le genre d’endroit où vous pourriez aller dans la journée et acheter une glace mais ne voudriez peut-être pas y aller après la tombée de la nuit parce que c’est plein d’enfants et des choses comme ça.

«Des morceaux vraiment amusants, l’aire de jeux pour enfants, un magasin de crème glacée, un magasin de charité qui va générer des histoires pour nous dans un avenir pas trop lointain.

«Mais il a aussi le destin qui est l’endroit où toutes les mauvaises choses se produisent, l’assignation criminelle et tout le reste, donc, il a un peu de tout.

“J’en ai fait le tour hier et j’ai été ravi de l’avoir, je dois dire que je suis devenu inarticulé.

« L’un des concepteurs en chef était là et tout ce que j’ai pu dire, c’est « j’adore ». C’est tellement génial et l’attention portée aux détails, je suis ravi en morceaux.

La responsable du design, Rosie Mullins, a partagé avec le Mirror : « En 2013, Coronation Street a emménagé dans sa nouvelle maison à Media City.

« Avec ce déménagement, il y a eu un potentiel passionnant pour continuer à développer et à étendre notre communauté Weatherfield sur place.

«Weatherfield Precinct a été inspiré par les quartiers commerçants des années 1960 que nous voyons dans de nombreuses régions du Royaume-Uni.

«Je voulais qu’il y ait des aspects de l’enceinte auxquels les gens de tous horizons s’identifient.

“J’ai hâte de voir l’arrivée à l’écran de la boutique de desserts et de milkshakes Sweety Nuff, de la boutique caritative de la Fondation Gregory Pope, de la boulangerie Rutland, de Pound Outlet et de Bargainanza Pawnbrokers.”