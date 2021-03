Le patron de Comancheros Bikie extradé à Sydney après avoir prétendument confronté un homme au Crown Casino

Un patron de cycliste épris de Gucci a été extradé vers Sydney plusieurs semaines après qu’un mandat d’arrêt a été émis contre lui.

Tarek Zahed, 40 ans, le patron de Comancheros Bikie, a été escorté par des officiers lourdement armés menottés par l’aéroport de Sydney après avoir atterri sur un vol au départ de Melbourne vers 16h20 lundi.

Réputé pour son amour pour les marques de mode de luxe, Zahed était habillé avec désinvolture avec un t-shirt Nike noir et un pantalon de survêtement bleu et rouge.

Il a été conduit dans une voiture de police pour être transféré au centre correctionnel de Surry Hills.

La police de la Nouvelle-Galles du Sud a chassé le sergent d’armes national des Comancheros, qui était recherché pour la révocation d’un mandat de libération conditionnelle.

Le mandat a été délivré après Zahed a été accusé de bagarre lorsqu’il aurait frappé un autre restaurant dans les toilettes d’un restaurant italien chic du nouveau casino Crown de Sydney en janvier.

Il a été libéré sous caution mais a dû se présenter quotidiennement à la police dans le cadre de ses conditions strictes avant de comparaître devant le tribunal cette semaine.

L’Autorité nationale des libérations conditionnelles a par la suite émis un mandat d’arrêt contre Zahed, car il était sous mandat de libération conditionnelle au moment de l’agression présumée.

Il avait été mis en liberté conditionnelle en décembre après avoir fait appel de sa condamnation pour avoir eu affaire au produit de la criminalité.

La police a lancé un appel public pour retrouver Zahed afin de révoquer sa libération conditionnelle.

Comanchero National Sergeant at Arms Tarek Zahed (photo) était habillé avec désinvolture d’un t-shirt Nike noir et d’un pantalon de survêtement bleu et rouge alors qu’il était emmené par des officiers de Strike Force Raptor