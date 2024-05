[Warning: The below contains MAJOR spoilers for the Chicago P.D. Season 11 finale “More.”]

Les services de renseignement ont perdu un autre membre, mais la bonne nouvelle est que la porte est laissée au retour de Tracy Spiridakos.

Le Police de Chicago la finale voit l’Intelligence courir pour retrouver Voight (Jason Beghe), qui a été kidnappé par le tueur en série qu’ils poursuivaient. Et pendant sa captivité, alors qu’il saigne, Voight commence à avoir des hallucinations et ne voit nul autre que le mort Olinsky (Elias Koteas). Upton se livre au tueur en série pour retrouver Voight. Tous deux sont blessés (il est poignardé, elle est abattue), mais aucun ne passe autant de temps à l’hôpital qu’il le devrait.

Et puis pour terminer l’épisode, Upon l’évoque en disant qu’« aucun père ne voudrait de ça » quand elle se présenterait. Voight prétend ne pas s’en souvenir, mais il se demande s’il est mauvais pour elle. Upton lui assure que non, mais elle a décidé que plutôt que d’essayer de refaire son enfance chaque jour et d’être la gagnante, elle veut recommencer, même si elle ne veut pas quitter le renseignement. Elle craint de ne pas mériter plus, mais il lui dit que oui. Et puis après avoir consulté quelques sites en ligne (FBI, FEMA, DEA), elle part pour… quelque part.

Ci-dessous, la productrice exécutive Gwen Sigan parle du retour de Koteas, de l’écriture d’Upton, et plus encore, et taquine ce qui va arriver dans la saison 12.

Parlez de ramener Olinsky pour ce moment d’émotion avec Voight. De plus, j’ai pointé la photo que vous montrez de lui plus tôt et je me suis dit, oh, ça va être ça, n’est-ce pas ?

Gwen Sigan : Oh sympa. Oui. C’est ce tout petit moment. Ouais, tellement excitant. Je veux dire, quelle chose amusante à faire. C’est quelque chose qui a pris beaucoup de temps à se préparer. Jason a en fait proposé de ramener Elias d’une manière ou d’une autre. Je pense à Jason, Elias vit dans sa tête, non ? C’est juste une partie de qui est Voight. Et donc nous avons finalement eu une opportunité où toutes les histoires ont convergé et ont donné un sens à le ramener de cette façon. Et oui, je suis tellement reconnaissant que ça ait fonctionné, reconnaissant envers Elias d’être revenu et de l’avoir fait avec nous, et j’étais là sur le plateau. C’était un moment tellement spécial de le retrouver, et il a exactement le même aspect et nous l’avons à nouveau dans son costume. Nous étions tous à bout de souffle, l’équipe, les acteurs, tout le monde.

Vouliez-vous faire plusieurs personnes ou vouliez-vous que ce soit juste cette hallucination pour la rendre plus puissante ?

Oui, nous savions que nous voulions garder les choses simples. C’est un peu un saut pour notre spectacle. Nous ne faisons pas des choses comme ça. Nous sommes certainement toujours dans le point de vue de nos personnages, et nous traversons généralement le temps avec eux. Nous voulions donc que cela reste très simple. Je pensais que ce serait plus puissant de cette façon. Nous n’avions pas besoin de le rendre trop sophistiqué. Et c’est vraiment qui est Olinsky. C’était un homme de peu de mots et s’il revenait vers vous dans un instant, c’est ainsi que, dans mon esprit, il revenait, juste pour vous donner quelques informations et vous réveiller, vous secouer.

La saison a été difficile pour Upton et il semble y avoir une part de vérité dans la suggestion selon laquelle Voight est mauvais pour elle ou du moins que ce travail l’est. Mais pourquoi lui avoir fait décider de partir comme vous l’avez fait ?

Nous voulions vraiment lui donner cet arc. Elle commençait la saison dans une situation assez basse après les événements de l’année dernière, et elle a rompu avec Halstead. [Jesse Lee Soffer] et beaucoup de choses la secouent vraiment et je pense que plus que tout, cela a été un déclencheur. Cela a déclenché toutes ces autres choses qui se passaient en elle. Nous voulions donc faire un arc dans lequel elle lutte et réalise pourquoi elle lutte, puis passe à l’action, fait quelque chose pour elle-même, quelque chose qui guérit et réalise que je veux plus. Et puis le plus profond est probablement que je mérite plus. Et puis la prise de conscience qu’il faut faire quelque chose de différent. Et donc elle prend cette grande décision de faire quelque chose de différent qui, je pense, était vraiment pleine d’espoir. C’est juste un moment d’espoir pour elle de pouvoir avancer, devenir différente.

Alors, où va-t-elle ? Parce qu’il y avait plusieurs possibilités sur l’écran de l’ordinateur.

Oui, et je pense qu’il y a encore plus de possibilités, non ? C’est vraiment ce que nous voulions, c’était ce dernier moment pour avoir de l’espoir. Il y avait tellement d’opportunités et elle a maintenant tout un monde de possibilités. J’ai donc adoré l’idée de garder le tout ouvert. Je pense qu’il y a des choses que vous pouvez remplir vous-même et vos propres versions de l’endroit où elle se trouve et de ce qu’elle fait. J’ai ma propre version, et je pense que la plupart des gens, lorsqu’ils la regarderont, en particulier les fans d’elle, indiqueront en quelque sorte ce qu’ils veulent qu’elle fasse.

Avez-vous envisagé de ramener Jesse et de réunir Upton et Halsted ? Ou est-ce que cela se résume à l’histoire que vous vouliez raconter ? Disponibilité des acteurs ?

Ouais, c’était certainement une possibilité, c’est sûr. Nous en avons parlé. Nous voulions faire preuve de diligence raisonnable, examiner toutes les options et voir laquelle était la plus intéressante. Ce à quoi nous sommes vraiment parvenus, c’est que nous voulions que ce soit à propos d’elle. Je voulais que ce soit une décision qu’elle prend pour elle-même et qu’elle montre une croissance et quelque chose de différent pour elle. Et donc j’avais l’impression que c’était la façon appropriée de le faire et de rendre ce qu’elle faisait vraiment interne et vraiment personnel pour elle.

Alors, est-ce aussi pour cela que vous les avez laissés sur le divorce plutôt que sur une allusion à des retrouvailles hors écran ?

Oui, et je pense que nous voulions être honnêtes avec cette histoire et avec la vie en général. Et je pense qu’un peu de clôture a également été ce qui l’a poussée à entreprendre ce voyage et à pouvoir se regarder différemment et réaliser qu’elle a encore besoin de travailler et qu’elle a besoin d’une opportunité qui lui permette de le faire. cela d’une manière différente de ce qu’elle a fait.

Alors pourrions-nous revoir Tracy la saison prochaine ? La porte est ouverte pour qu’elle revienne.

Je ne sais pas si nous la reverrons la saison prochaine. Je pense que nous garderons toujours cette porte ouverte. Nous ne dirons jamais jamais. Et oui, si l’occasion se présente de la ramener dans un certain contexte au cours des prochaines années, nous serions heureux de le faire.

Alors, comment va se passer Intelligence sans Upton la saison prochaine ? Y aura-t-il une nouvelle série régulière pour occuper cette place ?

Ouais, nous sommes encore en train de comprendre cela. Je n’ai pas de réponse claire à vous donner, mais l’unité fonctionne certainement de manière réduite à ce stade, il y aura donc beaucoup d’espace. En tant qu’écrivain, c’est vraiment excitant. Cela va être très amusant de proposer des idées et un nouveau personnage et ce qu’un nouveau personnage pourrait ajouter et comment il modifierait la dynamique de l’unité et de nouvelles histoires à raconter. Je pense que l’arrivée de quelqu’un de nouveau va beaucoup revigorer la série.

Burgess (Marina Squerciati) et Ruzek (Patrick John Flueger) se sont donc fiancés plus tôt cette saison. Que pouvez-vous dire sur la possibilité de voir un mariage la saison prochaine ?

Ouais, c’est définitivement dans les cartes. Je pense que la possibilité est là. Ce sera une année amusante pour eux de les voir enfin franchir ce pas et être sur un pied d’égalité. Et oui, je veux dire, nous n’avons rien d’autre que l’opportunité de vivre tous ces moments amusants avec eux.

Y a-t-il une possibilité que quelqu’un soit promu détective la saison prochaine ?

On me pose toujours cette question. Oui bien sûr. C’est toujours une possibilité. Je pense qu’au niveau de l’histoire, ce n’est pas une histoire aussi excitante que vous le souhaiteriez. C’est vraiment un test et ensuite ils font le même travail. Alors oui, c’est définitivement une possibilité. Je pense qu’ils sont tous assez prêts pour cela, car ils l’ont mérité.

Est-ce que tout le monde sera de retour la saison prochaine ?

Oui je crois bien. Oui, tous nos habitués.

Y a-t-il autre chose que vous pourriez évoquer à propos de la prochaine saison ou quelque chose que vous avez hâte de faire ? Parce que c’était une saison raccourcie.

Je sais, je suis très excité pour la saison prochaine. Nous nous retrouvons dans la salle la semaine prochaine. En fait, nous commençons mardi prochain. Alors oui, nous avons beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses amusantes. Je suis vraiment intéressé de voir où va Voight. Il a beaucoup grandi au cours des deux dernières saisons et nous l’avons vu devenir un peu plus vulnérable et avoir plus de liens et plus d’intimité avec les gens. Et puis maintenant Upton s’en va, une autre personne le quitte. Et donc il est dans cette position intéressante, on peut vraiment voir que cela va dans les deux sens, est-ce qu’il s’endurcit ? Est-ce qu’il s’arrête ? Est-ce qu’il dit que ça n’en vaut pas la peine, que ça ne m’a rien apporté ? Ou est-ce qu’il s’y penche davantage ? Donc je pense qu’il y a tellement de choses à jouer avec lui.

J’ai hâte d’écrire davantage pour Torres [Benjamin Levy Aguilar]. Deux ne semblent jamais suffisants avec la saison raccourcie. C’est comme s’ils avaient chacun deux grands rôles principaux et c’était tout. Et puis, oui, je suis vraiment excité pour Burgess et Ruzek aussi, parce qu’ils ont vraiment eu leurs épisodes au début de la saison, donc je les ai un peu ratés. J’ai donc hâte de commencer à réfléchir à l’endroit où ils pourraient être, à quoi cette nouvelle vie va ressembler pour eux. Et bien sûr, nous sommes toujours enthousiasmés par les histoires de crime et qu’est-ce que nous n’avons pas encore fait ? Que pouvons-nous faire différemment ? Comment pouvons-nous intégrer de nouveaux mondes criminels désagréables ? Ouais, toutes les choses amusantes pour nous.

Petrovich (Bojana Novakovic) va-t-il revenir ? Elle était vraiment liée à l’histoire d’Upton.

Ouais, je n’ai pas de réponse à ce sujet. J’aime Petrovitch. Je pense que Bojana est arrivée et l’a vraiment fait sienne et a donné une si belle performance et elle était certainement tellement enchevêtrée dans Upton et a été capable de nous raconter cette histoire de l’endroit où se trouvait son espace libre, de passer à autre chose, de guérir et d’essayer quelque chose de différent. . Alors oui, les portes sont ouvertes. Je ne sais pas encore.

Que pouvez-vous dire à propos de Platt (Amy Morton) ? J’aime vraiment la voir intervenir, prendre les commandes et sortir du commissariat lors de la finale.

Oui, moi aussi, non ? C’est tellement agréable de la voir hors du commissariat. Elle est tout simplement la meilleure actrice. C’est une très bonne actrice et chaque fois que nous devons vraiment lui donner quelque chose pour l’utiliser et voir son talent… J’ai vraiment apprécié cet élément. Je pense que dans la finale, elle était tellement géniale parce qu’ils couraient tous à 10. Ils étaient tous très émus dans cette première scène. Et puis la voir entrer et stabiliser tout le groupe, personne d’autre ne pourrait faire ça. C’est elle. Et cela vient avec son expérience. Ouais, j’ai hâte d’écrire davantage pour Amy l’année prochaine également.

Police de ChicagoSaison 12, automne 2024, NBC