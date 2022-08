Le patron de Chelsea, Tuchel, suspendu un match après un carton rouge des Spurs

Londres (AFP) – Thomas Tuchel a écopé d’une suspension d’un match et d’une amende de 35 000 £ (41 000 $) après l’expulsion de l’entraîneur de Chelsea à la suite de son furieux affrontement avec le patron de Tottenham, Antonio Conte, a annoncé vendredi la Football Association (FA).

L’interdiction de la ligne de touche de Tuchel a été temporairement suspendue, dans l’attente des motifs écrits complets de la décision, permettant à l’Allemand de prendre sa place dans la pirogue pour le choc de dimanche en Premier League à Leeds.

Conte a été condamné à une amende de 15 000 £ après que les deux managers aient reconnu une conduite inappropriée à la suite de deux échanges de colère lors du match nul 2-2 orageux de dimanche dernier à Stamford Bridge.

Tuchel et Conte ont été avertis après s’être affrontés pour la première fois lorsque l’Italien a célébré l’égalisation de Pierre-Emile Hojbjerg près de la zone technique de Chelsea.

Puis, après que Harry Kane ait dirigé le deuxième égaliseur de Tottenham profondément dans le temps d’arrêt, Tuchel a serré la main de Conte au coup de sifflet final d’une manière si agressive que cela a suscité une réponse ardente de son homologue.

Les patrons en conflit ont dû être séparés par les joueurs et le personnel d’entraîneurs, mais ont tous deux été expulsés par l’arbitre Anthony Taylor.

“Une commission de régulation indépendante a ordonné aujourd’hui que Thomas Tuchel soit condamné à une amende de 35 000 £ et banni de la ligne de touche pour un match, et qu’Antonio Conte soit condamné à une amende de 15 000 £ après avoir respectivement enfreint la règle E3 de la FA”, a déclaré la FA.

“Thomas Tuchel et Antonio Conte ont admis que leur comportement après le coup de sifflet final du match de Premier League entre le Chelsea FC et le Tottenham Hotspur FC le dimanche 14 août 2022 était inapproprié, et les deux managers ont demandé une audience sur papier.

“Ces sanctions sont susceptibles d’appel, et l’interdiction d’un match de la ligne de touche de Thomas Tuchel a été temporairement suspendue dans l’attente des motifs écrits de la commission de régulation indépendante pour sa décision qui seront rendus disponibles en temps voulu.”