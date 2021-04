Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a conseillé à Timo Werner de ne pas « pleurer » sur ses occasions manquées après que l’attaquant ait gaspillé une grosse opportunité lors du match nul 1-1 au Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des champions mardi.

Werner a eu une grande chance d’ouvrir le score dans les premiers stades, mais son effort à bout portant a été bloqué par le gardien madrilène Thibaut Courtois.

L’attaquant a été coupable d’avoir raté un certain nombre d’opportunités cette saison et a été critiqué par l’entraîneur allemand Joachim Low après son échec lors de leur défaite choc contre la Macédoine en mars.

Tuchel a défendu Werner après la trêve internationale, mais après des échecs contre Madrid et West Ham United, l’entraîneur de Chelsea a exhorté son attaquant à ne pas s’attarder sur l’erreur.

« Il a raté un gros match à West Ham maintenant, il a raté un autre gros ici », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après le match. «Cela n’aide pas, mais cela n’aide pas non plus à en pleurer ou à le regretter tout le temps.

«Il y a des millions de personnes qui ont des choses plus difficiles à gérer que des chances que vous manquez, donc c’est la bonne chose à propos du sport – personne ne se soucie de demain.

Timo Werner a raté un certain nombre de bonnes occasions devant le but pour le club et le pays cette saison. Photo de Berengui / DeFodi Images via Getty Images

«Aujourd’hui, nous étions tristes, nous étions en colère sur le moment, c’est normal. Il est en colère. Il est peut-être déçu. Demain, il a une journée libre et le lendemain, il doit relever la tête. C’est un professionnel, un gars de haut niveau, il travaille dur.

« Nous n’arrêterons jamais de pousser, nous n’arrêterons jamais de croire et j’ai le sentiment que tout le monde accepte la situation telle qu’elle est et en tant qu’attaquant c’est facile, vous marquez le prochain match et personne n’en parle. »

Chelsea détient l’avantage avant le match retour de la semaine prochaine à Stamford Bridge après que Christian Pulisic ait marqué un but historique pour devenir le premier international masculin des États-Unis à marquer en demi-finale de la Ligue des champions.

L’équipe de Premier League a gaspillé un certain nombre d’occasions avant que Karim Benzema ne marque l’égalisation et Tuchel souhaite que son équipe soit plus clinique au match retour.

« Malheureusement, nous avons été un peu malchanceux et manquions de sang-froid et de prise de décision dans la surface adverse », a-t-il ajouté.

« Peut-être que nous aurions pu décider ce match très, très tôt dans la première demi-heure alors que nous jouions si, si fort.

«Il est la mi-temps et nous devons nous battre pour chaque centimètre et chaque avantage que nous voulons avoir, nous devons nous battre et le mériter.

«Nous n’avons eu que deux jours entre deux matchs à l’extérieur. Ces matchs étaient très exigeants physiquement et mentalement, donc vous pouviez le ressentir dans la prise de décision et quelques pertes de balle et accélération.

« Une journée de plus aurait été formidable pour nous. C’est maintenant le défi de profiter d’une journée libre puis d’oublier ce résultat. Je n’ai pas l’impression que nous pointons du doigt. Les attaquants sont les premiers à vouloir marquer et être décisifs et pour le faire pour eux-mêmes. «