Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il comprenait l’intérêt pour les plans de transfert estival de son équipe, mais a refusé d’être attiré par des spéculations liant le club à des mouvements pour Erling Haaland et Dayot Upamecano.

Chelsea garde un œil sur Haaland au milieu des rumeurs selon lesquelles le Borussia Dortmund pourrait être prêt à tirer profit de l’attaquant à la fin de cette saison. Haaland a une clause de libération dans son contrat d’une valeur de 63 millions de livres sterling qui ne deviendra active qu’en 2022.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Le joueur de 20 ans exigerait des honoraires supérieurs à 100 millions de livres sterling cette année – une somme qui n’a pas rebuté les prétendants potentiels, notamment Manchester City, Manchester United et Liverpool. Chelsea garde également un œil sur le défenseur du Bayern Munich David Alaba, mais le Real Madrid est favori pour sa signature.

Upamecano de RB Leipzig est apparu comme une alternative possible en défense et, lui a demandé s’il s’attendait à ce que Chelsea poursuive des accords pour Haaland et l’international français, Tuchel a déclaré: « Je peux comprendre votre intérêt pour cette question et je peux comprendre l’intérêt de chaque fan. et partisan de parler de ces sujets.

« Je suis aussi toujours un fan et je m’intéresse à ce qui se passe. Mais maintenant c’est février. Il y a un long chemin à parcourir. Comme vous me connaissez ou peut-être mieux me connaître, je ne parlerai pas des autres joueurs publiquement quand ils sont sous contrat.

« C’est le genre de respect que nous leur montrons, mais que nous montrons avant tout à nos joueurs. Nous pensons d’abord à nos défenseurs centraux et à nos attaquants et nous les poussons à bout. Tout le reste se décidera à huis clos. »

Tuchel a déclaré que N’Golo Kante ferait son premier départ depuis le 3 janvier lors du match de cinquième tour de la FA Cup jeudi aux côtés du championnat Barnsley après avoir surmonté des problèmes de ischio-jambiers pour faire deux matches de remplacement contre Tottenham Hotspur et Sheffield United.

Kante a été associé à plusieurs reprises à un départ de Stamford Bridge, mais l’ancien entraîneur de Dortmund et du Paris Saint-Germain a déclaré: « C’est très facile parce que je pense que N’Golo s’intègre dans les plans de tous les managers de la planète.

«J’étais désespéré de l’avoir dans mes équipes. C’est un joueur de Chelsea, un grand joueur de Chelsea et l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Maintenant, j’ai tellement de chance de l’avoir dans mon équipe. J’ai tellement de chance qu’il le soit. de retour.

« Quand vous regardez ses performances après une blessure – nous l’avons mis sur le terrain contre Tottenham sans une minute auparavant, ce qui était vraiment difficile – il a juste fait ce qu’il fait toujours. Il a aidé tout le monde autour de lui sur le terrain avec son soutien. , la mentalité et sa qualité.

« Et si vous voyez le pas qu’il a fait entre le match de Tottenham, OK, à l’entraînement, vous ne l’avez pas vu, mais dans les 20 minutes contre Sheffield a été une énorme performance lorsque nous sommes passés à un trois au milieu de terrain.

« C’était très important pour échapper à la pression et reprendre le contrôle du jeu. Je suis très, très impressionné. Je le connais depuis de nombreuses années, nous le connaissons très bien car nous sommes issus d’un club français, donc nous avons été très impressionnés. à la télévision.

« Mais voir le gars en direct, voir comment il travaille, combien il est humble et quelle qualité il donne à cette équipe, c’est un cadeau d’être son entraîneur. Je suis super content. Il commencera demain. Pour moi son meilleur la position est un double six. Il peut jouer en simple six mais sa force est aussi d’avoir une sorte de liberté dans son jeu. «