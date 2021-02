Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, admet qu’il partage «l’intérêt de chaque fan» pour l’avenir d’Erling Haaland et de Dayot Upamecano.

Tuchel a bien commencé sa vie à Stamford Bridge, en remportant trois et en tirant l’un de ses quatre matchs en charge.

Le manager allemand a remplacé Frank Lampard en janvier et espère bénéficier du soutien financier que son prédécesseur a reçu lors du mercato d’été.

Chelsea aurait fait de l’as du Borussia Dortmund Haaland son objectif prioritaire, tout en étant également crédité d’un vif intérêt pour le défenseur central du RB Leipzig Upamecano.

Mais Tuchel a refusé d’être attiré par la spéculation sur les transferts et a insisté sur le fait qu’il serait irrespectueux de discuter des joueurs sous contrat avec d’autres clubs.

Interrogé sur la question de savoir si les Bleus soumettront des offres pour Haaland et Upamecano cet été, Tuchel a répondu: «Je peux comprendre votre intérêt pour cette question et je peux comprendre l’intérêt de chaque fan et supporter de parler de ces sujets.

« Je suis aussi toujours un fan et je m’intéresse à ce qui se passe. Mais maintenant c’est février. Il y a un long chemin à parcourir.

«Comme vous me connaissez ou peut-être apprendre à mieux me connaître, je ne parlerai pas des autres joueurs publiquement lorsqu’ils sont sous contrat.