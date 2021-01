Thomas Tuchel a promis de briser la réputation de son compatriote Jurgen Klopp dans le but de remplir ses ordres pour concourir pour les plus grands trophées avec Chelsea.

Tuchel ne s’est fait aucune illusion sur les attentes qui l’attendraient dans son nouveau club lorsque la directrice des Blues, Marina Granovskaia, lui a remis les rênes.

Cela signifie viser l’affiche des managers de football allemands, sur les traces desquels il a suivi au Borussia Dortmund et qui, comme Tuchel, a obtenu sa grande pause à Mayence.

«C’est difficile d’avoir autant de succès, mais nous ferons de notre mieux», a déclaré Tuchel. «Jurgen est l’un des meilleurs entraîneurs, l’une des personnalités les plus fascinantes en tant qu’entraîneur.

«Je ne suis pas sûr de devoir me fixer mon objectif, car il est Jurgen et il a trouvé sa place, comme il l’a fait avec Dortmund.

«Les gens l’aiment, les fans l’aiment, son équipe l’aime et il a les résultats pour ça.

«Mais essayons de rendre les choses un peu plus compliquées pour lui.

«Nous commençons dès maintenant, à combler l’écart et à lui enlever un peu de ses points et de sa réputation, avec tout le respect et l’amitié, bien sûr.