Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, inculpé par la FA pour “conduite inappropriée”

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a été accusé de “conduite inappropriée” à la suite de ses commentaires sur la décision de l’arbitre Anthony Taylor lors du match nul de Premier League contre Tottenham Hotspur, a annoncé lundi la Fédération anglaise de football (FA).

Tuchel a accusé Taylor et l’arbitre assistant vidéo (VAR) Mike Dean d’avoir pris de mauvaises décisions, ce qui a finalement aidé les Spurs à s’éloigner de Stamford Bridge avec un point alors que les esprits s’enflammaient et que lui et son homologue Antonio Conte voyaient rouge.

Dean avait admis la semaine dernière qu’il avait commis une erreur en ne demandant pas à Taylor d’examiner un incident où Cristian Romero des Spurs avait tiré les cheveux du défenseur de Chelsea Marc Cucurella, une décision qui a laissé Tuchel furieux.

“Il est allégué que les commentaires du manager lors de sa conférence de presse d’après-match constituent une conduite inappropriée … ils impliquent un parti pris et/ou remettent en question l’intégrité de l’arbitre du match, et/ou jettent le discrédit sur le match”, a déclaré la FA.

La FA a ajouté que Tuchel avait jusqu’à jeudi pour répondre à l’accusation.

Tuchel avait déjà reçu une interdiction de touche avec sursis et une amende de 35 000 £ (41 132 $) suite à sa confrontation avec le patron des Spurs, Antonio Conte.