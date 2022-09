Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, fustige l’équipe pour manque de faim lors de la défaite contre Zagreb

Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a fustigé son équipe pour n’avoir montré aucune faim ni détermination lors de sa défaite 1-0 en Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb mardi, affirmant qu’il n’avait pas vu cette performance venir après avoir pensé qu’ils avaient franchi un cap.

La défaite était la troisième de Chelsea en cinq matchs et l’équipe de Premier League semblait pauvre en attaque et à plat en défense lorsqu’elle a concédé un but de contre-attaque au début de la première mi-temps.

Un Tuchel en colère s’est également blâmé, mais a déclaré que ce n’était pas la performance à laquelle il s’attendait après que Chelsea ait battu de justesse West Ham United ce week-end.

“Je ne l’ai pas vu venir, évidemment j’étais dans le mauvais film”, a déclaré Tuchel aux journalistes. “Je pensais que le dernier match nous avait aidés. Je pensais que l’équipe était préparée, je pensais que nous savions de quoi il s’agissait.

“Je ne sais pas vraiment d’où vient cette performance aujourd’hui. Un manque de détermination, un manque de faim et un manque d’intensité pour réellement faire les choses dont nous avons besoin au plus haut niveau. Nous ne sommes clairement pas là où nous voulons être .

“Je suis en colère contre notre performance. Ce n’est pas assez précis, ce n’est pas assez clinique, ce n’est pas assez agressif avec le ballon, ce n’est pas assez déterminé. Ce n’est pas assez bon individuellement, ce n’est pas assez bon en équipe.”

Thomas Tuchel crie sur ses joueurs de Chelsea lors de leur défaite en Ligue des champions contre Zagreb. Getty Images

Tuchel a déclaré qu’ils n’avaient pas sous-estimé Zagreb, mais a ajouté que la perte de concentration de Chelsea était “l’histoire des derniers matchs” où ils commencent bien avant d’encaisser des buts.

“On commence bien pendant 15 à 20 minutes, mais ensuite on a manqué de détermination, de précision et on a peut-être même manqué d’odeur de sang”, a ajouté Tuchel.

“Nous avons encaissé un but avec deux joueurs dans une contre-attaque – cela ne s’était jamais produit auparavant. Je ne comprends pas pourquoi cela s’est produit aujourd’hui. C’est clairement mon travail de l’analyser.

“Nous devons être bien meilleurs. Nous ne sommes pas satisfaits de nos résultats, nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont nous jouons en général, mais je pensais que nous étions sur la bonne voie. Je suis un peu surpris par cette performance aujourd’hui.”