Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, frustré par la poursuite d’Azpilicueta par le Barça

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a perdu patience avec les géants espagnols de Barcelone cet été alors que les Catalans persistent dans leur intérêt pour le vétéran défenseur international espagnol César Azpiliceuta.

Le patron du Barça, Xavi, admire depuis longtemps le joueur de 32 ans comme une cible estivale viable dans la fenêtre d’été alors que l’équipe du Camp Nou a l’intention de continuer à dépenser librement malgré les problèmes financiers croissants, Azpilicueta faisant partie d’un cadre de renforts de défense qui pourrait finir sur la côte est espagnole.

Mais Tuchel est devenu frustré par Barcelone, qui n’a pas encore atteint l’évaluation établie par Chelsea au milieu du désir de l’Allemand de trouver un équilibre entre la recherche d’un accord approprié qui plaise à la fois aux Bleus et au joueur.

Des citations provenant de l’initié du transfert Fabrizio Romano ont mis en lumière la situation, Tuchel devenant encore plus impatient avec l’équipe espagnole au fil du temps.

Thomas Tuchel sur Azpilicueta et le Barça : “Je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu’il veut”, dit via @TomRoddy_ 🚨🔵 #CFC “Nous avons un joueur international espagnol, capitaine, mais Barcelone ne le voit pas à ce niveau – donc je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu’il veut”. #FCB pic.twitter.com/I3dQTX0KCB — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 22 juillet 2022

Tuchel a poursuivi; “Peut-être que je suis un peu ennuyé par le Barça. Mais je fais de mon mieux pour Chelsea. J’ai dit ça à Azpilicueta, il n’aime pas ça – mais il comprend. C’est dur pour lui parce que l’autre club [Barça] est en permanence sur lui.

Il pourrait encore y avoir une issue pour Azpilicueta, cependant, après que Chelsea soit sur le point de faire venir le défenseur international français Jules Koundé de Séville.

Étant donné que l’Espagnol était souvent déployé en tant qu’arrière central droit dans le cadre de la préférence des trois arrières de Tuchel, l’acquisition de Koundé, ainsi que l’accord pour Kalidou Koulibaly, laisseraient tomber le capitaine des Bleus et ancien de l’Olympique de Marseille et du CA Osasuna. défenseur plus bas dans l’ordre hiérarchique.

Et étant donné que les Blues ont besoin de continuer à se débarrasser d’un cadre de noms afin de contrebalancer ce qui est une équipe senior qui déborde actuellement, des conditions pourraient bien être éventuellement conclues, ce qui mettrait fin à ce qui est une période autrement impressionnante de dix ans à Londres. .

