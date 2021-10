Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, choqué par la sélection de Reece James en Angleterre au milieu d’une blessure

Le défenseur de Chelsea, Reece James, s’est blessé à la cheville contre Man City le week-end dernier. James Williamson – AMA/Getty Images

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que le défenseur Reece James ne rejoindrait pas l’Angleterre la semaine prochaine en raison d’une blessure et pense qu’il y a eu un « malentendu » avec le patron national Gareth Southgate au sujet de sa sélection.

Le joueur de 21 ans a été appelé par Southgate jeudi malgré l’absence de la défaite de Chelsea en Ligue des champions contre la Juventus en raison d’un problème de cheville subi contre Manchester City le week-end dernier.

Tuchel a confirmé que James ne récupérerait pas à temps pour le choc de samedi en Premier League contre Southampton et a exprimé sa surprise d’apprendre que l’arrière droit avait été invité à représenter l’Angleterre lors des prochains éliminatoires de la Coupe du monde à Andorre et la maison de la Hongrie.

« Quand je l’ai vu, j’ai pensé que Reece irait peut-être avec l’équipe de water-polo pour l’Angleterre parce qu’en ce moment il s’entraîne dans la piscine », a plaisanté Tuchel.

« J’ai été un peu surpris, mais je comprends qu’il a été sélectionné pour l’équipe de football. Cela n’arrivera pas, car Reece s’entraîne dans la piscine. Ma dernière information est qu’il n’ira pas, cela ne peut être qu’un malentendu et rien d’autre . »

Le patron de Chelsea a minimisé toute suggestion de désaccord avec Southgate, indiquant qu’il parle rarement directement avec ses homologues internationaux au sujet des appels.

« C’est normal – imaginez si chaque entraîneur international appelle le [club] entraîneur », a-t-il déclaré. « De toute façon, je suis très mauvais pour répondre aux appels afin que personne ne puisse me joindre, puis ils deviendraient en colère contre moi et seraient en colère. Il vaut mieux que le club soit bien sûr en contact, et [Chelsea technical director] Petr Cech trie ces choses. Cela peut arriver. »

Mason Mount a également été appelé par l’Angleterre malgré un problème de cheville, mais Tuchel a confirmé que le milieu de terrain s’était rétabli à temps pour affronter Southampton et représenter son pays.

« Mason est dans l’équipe, c’était une blessure mineure », a-t-il ajouté. « Nous sommes heureux qu’il soit de retour et il va de soi qu’il est nominé et qu’il est heureux d’être nominé. Il donnera tout pour faire de son mieux. »