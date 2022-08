Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, banni, Antonio Conte de Tottenham condamné à une amende pour ligne de touche

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a été banni de la ligne de touche pour un match par la Fédération anglaise de football après une confrontation avec le patron de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, à la fin du match nul de Premier League dimanche à Stamford Bridge.

Les managers se sont brièvement serrés la main après le match nul 2-2, mais les esprits se sont enflammés et les deux ont dû être séparés par les joueurs et le personnel des deux équipes.

Les deux managers ont également reçu des cartons rouges de l’arbitre Anthony Taylor à la suite des fracas et la FA a accusé le duo de “conduite inappropriée” pour leur comportement.

La FA a déclaré que l’interdiction de Tuchel avait été suspendue temporairement dans l’attente des motifs écrits de la commission de régulation indépendante pour ses décisions, qui seront disponibles ultérieurement.

Tuchel a également été condamné à une amende de 35 000 £, tandis que Conte a été condamné à une amende de 15 000 £ après que les deux managers ont admis que leur comportement était inapproprié.

Le patron de Chelsea a semblé voir le côté amusant de sa dispute avec Conte lors d’une conférence de presse avant l’annonce de la punition vendredi.

“C’est très important de rire de nous-mêmes”, a déclaré Tuchel.

“Bien sûr qu’on rigole [about the handshake turning into an internet meme]. Je riais dans le vestiaire parce que c’était la chaleur du match et c’était quand même pas si mal pour moi, c’était une poignée de main, un peu trop longue et trop lourde je l’avoue, mais il n’y a pas eu de mal, du moins de mon côté.

“Il m’a parlé italien donc je ne sais jamais comment nous ne nous sommes pas insultés. L’affaire aurait pris fin s’il n’y avait pas eu 20 personnes autour de nous pour que ça paraisse bien pire qu’il ne l’était en réalité. Mais si vous avez [a] réaction comme celle-ci, vous devez vivre avec la réaction à son égard.”