Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, admet la poursuite de Bruno Fernandes de Man Utd

Thomas Tuchel sait qu’il est prêt à relever ce qui pourrait être son premier défi vraiment difficile en Premier League en tant que patron de Chelsea alors qu’il se retrouve face à face avec un Manchester United inspiré de Bruno Fernandes.

Tuchel est un grand fan de l’ancienne star du Sporting Lisbonne et a tenté de le signer lors de sa première année au Paris Saint-Germain.

Il a déclaré: «Mon premier directeur sportif à Paris était Antero Henrique, qui est portugais.

«Il connaissait très, très bien Bruno. Il s’est battu pour avoir un lien avec lui et pour l’amener dans notre équipe parce qu’il était une grande personnalité pour le Sporting.

«Un buteur efficace et un gars efficace pour rendre les autres joueurs autour de lui plus dangereux.

«L’impact qu’il a eu depuis son arrivée à Manchester United est indescriptible. Incroyable.

«Venant du Portugal, d’une équipe compétitive et d’un grand club sans aucun doute, mais pas de la ligue la plus forte, intervenant ici, l’un des plus grands clubs de la Premier League, la ligue la plus forte d’Europe, et pour avoir ce genre d’impact …

«Je n’ai que le plus grand respect pour ce gars.