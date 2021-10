Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, admet avoir du mal à faire face aux attentes au milieu de défaites consécutives

L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis que ses joueurs avaient du mal à faire face aux attentes de défier les grands honneurs cette saison.

L’équipe de Tuchel se dirige vers le match à domicile de Premier League samedi contre Southampton après avoir subi des défaites consécutives 1-0, d’abord contre Manchester City le week-end dernier, puis en Ligue des champions à la Juventus mercredi.

– Insider Notebook : les dernières histoires de toute l’Europe

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Chelsea est considéré comme l’un des favoris pour le titre de cette saison après avoir signé Romelu Lukaku pour 115 millions d’euros de l’Inter Milan après être devenu champion d’Europe, mais cherche à rebondir après une semaine difficile au cours de laquelle ses ambitions ont été ébranlées à la maison et à l’étranger.

Interrogé sur la sous-performance du milieu de terrain Kai Havertz ayant marqué le but vainqueur lors de la finale de la Ligue des champions la saison dernière, Tuchel a laissé entendre que les problèmes de l’international allemand sont symptomatiques d’un problème collectif.

« Il est revenu [in preseason] et a montré une attitude différente à l’entraînement, une manière mature de s’entraîner, une manière mature d’utiliser son corps », a déclaré Tuchel à propos de Havertz lors d’une conférence de presse vendredi.

« Oui, je n’hésite pas à dire que nous nous attendions à en voir plus dans les matchs. En même temps, il est important que je sente que toute l’équipe est un peu coincée dans les attentes.

« Je ne sais pas pourquoi. Peut-être de notre succès, peut-être des attentes qui accompagnent le succès. Il est très, très important et nécessaire que nous l’enlevions de nos épaules et que nous nous concentrions et le réalisions ici, maintenant.

« Nous voulons absolument plus de Kai, plus de ce qu’il peut offrir car il est plein de talent. Personne n’est en colère contre lui. Mais bien sûr, une fois que vous jouez pour Chelsea, nous voulons tirer le meilleur de vous.

« Oui, ils doivent accepter ces attentes mais en même temps s’en débarrasser et être le meilleur possible et se battre dur pour être un joueur important que nous voulons être. Chaque fois est un moment crucial. Nous allons pousser. Nous allons essayer d’aider et les joueurs doivent à la fin le montrer. C’est leur jeu, ce sont leurs moments qu’ils doivent utiliser et valoriser. »

Tuchel a également défendu sa gestion de Timo Werner après la publication d’informations selon lesquelles l’attaquant envisage un retour possible en Allemagne après avoir eu du mal à s’adapter à la vie en Angleterre.

Le joueur de 25 ans a marqué huit buts lors de ses 11 premiers matchs toutes compétitions confondues la saison dernière après un transfert de 53 millions d’euros du RB Leipzig, mais Werner n’en a marqué que quatre de plus entre novembre et mai avant que l’arrivée estivale de Lukaku ne le pousse dans la hiérarchie.

Werner serait frustré par le manque de football en équipe première, mais Tuchel a affirmé qu’il n’était pas nécessaire de discuter directement de la situation.

« Il a eu du temps de jeu », a déclaré Tuchel. « Il était sur le terrain contre Aston Villa, Tottenham, Manchester City. Il a fait beaucoup de travail, beaucoup de sprint. C’était un match ingrat pour lui contre City et je pensais qu’il n’y avait tout simplement pas de place pour lui contre la Juventus. Il était le genre de jeu où il est très difficile d’utiliser sa vitesse.

« Je ne parle pas trop des circonstances et des attentes autour de [players] car où cela mènerait-il ? Ensuite, nous avons des discussions interminables avec chaque joueur. Pourquoi devrais-je parler d’argent et de virements avec [goalkeeper] Képa Arrizabalaga ? Je parle avec Kepa de ce que j’exige, de sa position, où il doit être dans le jeu de construction, les entraîneurs des gardiens font leur travail avec lui. Pourquoi parler d’argent ?

« Pourquoi devrions-nous parler avec Timo de ses attentes, des attentes en Angleterre, des attentes de la Ligue? Pourquoi devrions-nous? Ce serait sans fin. Des discussions sans fin pour qui?

« Il doit se concentrer. Je suis presque sûr – je n’étais pas là – que personne ne lui a promis qu’il jouerait chaque minute quoi qu’il arrive. Je pense qu’il a signé avec un esprit clair qu’il entre dans l’un des plus difficiles compétitions dans le monde : être un joueur de Chelsea en Angleterre.

« Et nous y sommes. Y a-t-il donc des raisons d’être frustré ? Non, il n’y en a pas. C’est un jeune homme en bonne santé qui a le meilleur travail au monde dans l’un des meilleurs clubs du monde. Il n’y a aucune raison de être frustré mais 100 raisons d’être heureux, à fond dans l’entraînement, sur place et se battre pour votre place. C’est la situation pour tout le monde. La vie est belle pour nous, il n’y a pas besoin d’être frustré. «