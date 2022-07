Le patron de Chelsea s’en prend aux stars après une humiliante défaite en pré-saison (VIDEO)

Thomas Tuchel a eu des mots durs pour son équipe de Chelsea après avoir été humilié par Arsenal

L’entraîneur-chef de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis qu’il s’inquiétait de la forme de son équipe avant le coup d’envoi de la saison de Premier League au début du mois prochain après que son équipe ait été facilement écartée par ses rivaux de Premier League, Arsenal, lors d’un match amical de pré-saison aux États-Unis pendant la nuit.

Les Blues ont été contraints de faire face au départ de deux défenseurs partants, Antonio Rudiger et Andreas Christensen, qui sont partis respectivement pour des transferts gratuits vers le Real Madrid et Barcelone, et tandis que le nouveau régime de Todd Boehly au club les a vus débourser environ 80 £. millions pour l’attaquant anglais Raheem Sterling et le skipper sénégalais Kalidou Koulibaly, le coach allemand affirme que son équipe affiche un “inquiétant” Manque de forme – en particulier par rapport à ses compatriotes londoniens d’Arsenal.

Les buts de Gabriel Jesus, Martin Odegaard, Bukayo Saka et Albert Sambi Lokonga ont complété une déroute 4-0 pour les Gunners de Mikel Arteta, et bien qu’il soit peut-être trop tôt pour tirer la sonnette d’alarme, Tuchel a déclaré aux médias par la suite qu’il était déçu des efforts de son équipe. .

“Nous n’étions tout simplement pas compétitifs», a déclaré Tuchel après la défaite unilatérale. “Le plus inquiétant, c’est que le niveau d’engagement physique et mental pour ce match était bien plus élevé pour Arsenal que pour nous.

“Ce n’était sûrement pas notre alignement le plus fort. Ceci est une partie d’explication mais seulement une petite partie… Je ne peux pas garantir que nous serons prêts dans deux semaines», a-t-il ajouté avant le match d’ouverture de Chelsea le 6 août en Premier League avec Everton de Frank Lampard.

Une victoire, un match nul (défaite en fusillade), une (mauvaise) défaite contre Arsenal. Trois buts au total. Pas de draps propres. Beaucoup de travail pour Chelsea pour être prêt pour la nouvelle saison, à en juger par ce US Tour #cfc – Matt Law (@Matt_Law_DT) 24 juillet 2022

GABRIEL JESUS ​​CHIPS MENDY ! 😱 Arsenal 1-0 Chelsea pic.twitter.com/t4D1u8nxQF — ESPN FC (@ESPNFC) 24 juillet 2022

ARSENAL 3-0 CHELSEA ! ILS FONT UN SPECTACLE 🔥 pic.twitter.com/eeVYeF5uy9 — ESPN FC (@ESPNFC) 24 juillet 2022

La tournée de pré-saison de Chelsea aux États-Unis les a vus battre l’équipe mexicaine Club America avant de perdre aux tirs au but face à l’équipe MLS du Charlotte FC.

La défaite décourageante contre Arsenal a complété ce qui était une séquence de résultats décevante.

“Je ne sais pas si j’ai déjà perdu un match en pré-saison 4-0. Je ne me souviens pas de ne pas avoir gagné deux matchs de suite en pré-saison», a poursuivi Tuchel. “Je suis superstitieux mais pas dans le sens où je dis qu’une mauvaise pré-saison doit signifier une mauvaise saison.”

Bien que la prise de contrôle de Boehly de l’ancien propriétaire Roman Abramovich soit officielle depuis plusieurs semaines maintenant, Chelsea reste dans un état de flux pendant le changement de profil.

En plus d’Abramovich, le club a été frappé par des départs considérables, dont la perte de la négociatrice en chef des transferts Marina Granovskaia et du directeur technique Petr Cech, deux personnalités cruciales pour la stratégie de transfert du club ces dernières saisons.

Et malgré les ajouts de Sterling et de Koulibaly, Tuchel dit que plus de travail est nécessaire sur le marché des transferts.

“Malheureusement, cela a prouvé mon point et la semaine dernière prouve mon pointledit. “Je pense que j’avais raison quand je regarde la saison dernière et les parties du jeu où nous avons eu du mal et comment nous avons eu du mal.

“On s’est fait sanctionner et des joueurs nous ont quittés, on sait que certains joueurs essaient de nous quitter, et c’est là que ça se passe. Nous avions un appel urgent pour des joueurs de qualité et une énorme quantité de joueurs de qualité.

“Nous avons deux joueurs de qualité – cela ne fait aucun doute – mais nous ne sommes pas compétitifs comme ça et malheureusement, nous avons pu le voir aujourd’hui.”

Todd Boehly a montré qu’il était plus que disposé à sortir son chéquier en cas de besoin, mais il ne fait aucun doute que les déclarations d’après-match de Tuchel serviront d’avertissement au conseil d’administration : plus d’investissements sont nécessaires s’ils ont l’intention de maintenir un défi pour le titre. dans la saison à venir.

Chelsea est actuellement enfermé dans une bataille avec Barcelone pour signer le défenseur français Jules Kounde de Séville – mais même si les Bleus obtiennent leur homme, on soupçonne que davantage de recrues sont nécessaires.

Mais comme Tuchel l’a découvert cet été, c’est beaucoup plus facile à dire qu’à faire.