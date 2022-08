Le patron de Chelsea remet en question la moindre sanction pour le manager de Tottenham

Thomas Tuchel s’est demandé pourquoi Antonio Conte avait reçu une punition plus petite que lui après l’effondrement de la paire lorsque Chelsea a fait match nul 2-2 avec Tottenham à Stamford Bridge plus tôt ce mois-ci.

Les deux managers ont été expulsés par l’arbitre Anthony Taylor après le coup de sifflet final après la deuxième des deux confrontations houleuses qui ont commencé à la suite des deux buts des Spurs.

– Carnet : Chelsea va profiter des déboires financiers de Leicester ?

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

– Tirage au sort de la Ligue des champions : pronostics, matchs à ne pas manquer et plus encore

– Évaluer la signature du record de chaque club de Premier League Big Six

Le deuxième but, un égaliseur à la 96e minute, est survenu quelques instants après que Cristian Romero de Tottenham ait échappé à la censure pour avoir tiré les cheveux du défenseur de Chelsea Marc Cucurella alors que la paire se bousculait dans un corner.

Vendredi après-midi, Tuchel attendait de connaître le résultat d’un appel suite aux raisons écrites de la Football Association pour avoir infligé au patron de Chelsea une amende de 35 000 £ et une interdiction d’un match sur la ligne de touche tandis que Conte n’a reçu qu’une amende de 15 000 £.

Se concentrant sur l’incident final à plein temps, la commission de régulation indépendante de la FA a déclaré dans son rapport que Tuchel “a assez clairement provoqué la confrontation” avec Conte par une poignée de main énergique dans laquelle l’homme de 48 ans a choisi “de saisir [Conte’s] main et le secouer après [Conte] l’avait dépassé.”

“Si TT n’avait pas saisi la main d’AC, la confrontation entre les deux et la mêlée qui a suivi n’auraient pas eu lieu”, ajoute le rapport.

Tuchel s’attend à être dans les tribunes pour la visite de samedi en Premier League avec Leicester City, mais il a tout de même plaidé sa cause en ce qui concerne le traitement plus modeste de Conte.

Tuchel et Conte s’échauffent après le match nul de Chelsea avec Tottenham. Marc Atkins/Getty Images

“Je crois comprendre que nous avons tous les deux eu notre impact dans cette situation et que nous avons tous les deux été expulsés”, a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse vendredi.

“Je peux comprendre que je reçois une interdiction, je reçois une amende. Ce que je ne comprends pas, c’est que l’autre entraîneur ne reçoive pas la même punition.

“Je pense qu’il y a deux côtés à cela. D’un côté, j’ai reçu le carton rouge et je me suis comporté d’une manière qui n’est pas appropriée et que je regrette, mais c’était par passion. Je peux accepter si je reçois un carton rouge pendant le match, si c’est la décision, j’ai une interdiction de touche et une amende, c’est un aspect, je ne le conteste pas et je l’accepte.

“Ce qui est difficile à accepter, c’est le contexte. Je ne pense pas que j’ai commencé l’agression, elle a commencé plus tôt. Je ne pense pas que j’étais la seule personne impliquée, nous avons tous les deux reçu un carton rouge. Un joueur a tiré un autre joueur par les cheveux deux minutes plus tôt. Il peut continuer à jouer, il n’est pas banni. Pour une poignée de main ferme à la fin du match, un entraîneur est banni. C’est très difficile à accepter mais je dois l’accepter. .

“Je ne pense pas [I will be on the touchline against Leicester] mais ce n’est pas sûr à 100%. Nous attendons la réponse.

“Je pense que je peux faire comme toujours, arriver dans le stade, être dans les vestiaires à coup sûr. Je ne peux pas être sur la touche, semble-t-il, mais nous devons attendre la réponse finale car nous avons répondu à l’accusation écrite. Nous attendons la réponse [on Friday]. Je pense que je peux être non pas sur la touche mais dans le vestiaire et à la mi-temps.”

Tuchel n’a pas encore découvert l’étendue de sa peine après que la FA l’a accusé de conduite inappropriée concernant les commentaires qu’il a faits sur l’arbitrage de Taylor après les matchs contre Tottenham le 14 août, affirmant que “tout le vestiaire” est concerné quand il arbitre. Matchs de Chelsea.

“A l’avenir, il n’y a aucun commentaire de ma part”, a déclaré Tuchel.

“Je ne commenterai plus les décisions des arbitres. Peu importe leur importance, c’est évidemment ce que nous voulons et ce que vous obtenez.”

Tuchel a également confirmé que N’Golo Kante serait absent pendant “plus de quatre semaines” en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.