Le patron de Chelsea, qui dépense beaucoup, réagit à l’embarras de l’UCL (VIDEO)

Thomas Tuchel furieux après sa défaite face au Dinamo Zagreb

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a affirmé que “il manque tout” à Stamford Bridge après que son équipe sous-performante ait été bouleversée 1-0 par le Dinamo Zagreb lors de son match d’ouverture du groupe E de la Ligue des champions mardi.

Le 100e match de Tuchel à la tête des Bleus était à oublier car ils ont pris du retard tôt sur un but de Mislav Orsic à la 13e minute qui s’est avéré être la seule frappe du match.

La nouvelle recrue Pierre-Emerick Aubameyang avait un égaliseur tardif exclu pour hors-jeu, et Tuchel a dû déplorer le pire début de campagne de son équipe sur le continent et sa troisième défaite en sept matches jusqu’à présent au cours de la saison 2022/2023.

“Nous ne sommes clairement pas là, où nous devons être et où nous pouvons être”, Tuchel a avoué.

“Alors c’est à moi, c’est à nous, nous devons trouver des solutions.

“Pour le moment, tout manque, [there is] trop à analyser. J’en fais partie” Tuchel a ajouté.

“Je suis en colère contre moi-même, je suis en colère contre notre performance. Je ne l’ai pas vu venir.

“Nous devons être bien meilleurs. Nous n’avons pas fini, nous ne sommes pas contents mais je pensais que nous étions sur la bonne voie. Je suis surpris par cette performance.”

“C’est une sous-performance de notre part” enchaîna un Tuchel en colère. “Nous avons toujours la même histoire.

“Nous avons un bon départ, nous ne terminons pas nos demi-chances, nous ne le sentons pas alors que le jeu est déjà là pour se coucher dans les 15-20 premières minutes.

“Ensuite, nous concédons une contre-attaque, ce qui est beaucoup trop facile, et à partir de là, nous avons lutté.”

Lorsqu’on lui a demandé combien de ses joueurs opéraient au sommet de leur art, Tuchel a répondu sans ambages : “Pas beaucoup pour le moment.

“Je ne sais pas d’où vient cette performance. C’est un manque de faim, d’intensité, un manque de détermination pour gagner des duels, pour réellement faire les choses au plus haut niveau.

“Vous ne pouvez pas vous attendre à gagner des matchs, pas en Premier League ou en Ligue des champions. Nous ne sommes pas là où nous voulons être”, a-t-il insisté, avec un derby de l’ouest de Londres à Fulham qui attend le coup d’envoi de l’élite anglaise samedi.

Alors que les problèmes de démarrage de Chelsea dans l’ère post-Roman Abramovich se poursuivent, les rivaux nationaux de Manchester City ont passé une soirée beaucoup plus agréable.

Rejoignant le club dans ce qui s’avère être un transfert estival de 51 millions de livres sterling (58,6 millions de dollars) du Borussia Dortmund, Erling Haaland a marqué un doublé lors de sa première sortie pour les champions d’Angleterre.

Après une victoire 4-0 à l’extérieur contre Séville dans le groupe G, l’entraîneur Pep Guardiola a noté qu’il devenait “routine” faire l’éloge du Norvégien.

“J’adore cette routine et ça a été une routine dans chaque conférence de presse après les matchs pour parler de lui et de ses objectifs”, Guardiola rayonnait.

“J’espère qu’il pourra continuer cette routine. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Ce ne sont pas seulement les deux buts, c’est toujours qu’il est là, toujours là. C’est toujours le sentiment qu’il pourrait marquer plus de buts.

“Ses chiffres tout au long de sa carrière, même les équipes précédentes, sont assez similaires. Il a un incroyable sens du but”, la légende de Barcelone a en outre fait remarquer.

Grâce à ses bouffonneries au stade Ramon Sanchez Pizjuan, Haaland a porté son impressionnant total à 25 buts en 20 matchs de Ligue des champions et est devenu le plus jeune joueur à 22 ans et 47 jours à atteindre le point de repère depuis que son rival générationnel Kylian Mbappe l’a fait. à 22 ans et 80 jours.

Avec le prodige vainqueur de la Coupe du monde qui a également fait la une des journaux dans la capitale française, cependant, grâce à son propre doublé pour le Paris Saint Germain alors qu’ils battaient la Juventus 2-1, il a été encore plus foré à la maison que nous vivons à l’ère de la paire prodigieuse qui, chaque semaine qui passe, semble prendre le relais de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Mbappe n’a eu besoin que de 22 minutes sur le terrain du Parc des Princes pour décider du match nul avec une paire de frappes sensationnelles.

Après cinq, il s’est accroché à un délicieux ballon traversant lobé de Neymar et Achraf Hakimi l’a préparé pour le deuxième un peu plus d’un quart d’heure plus tard.

Le jeu de liaison sur le premier but a montré que malgré les rumeurs d’une énorme brouille plus tôt dans la saison, Neymar et Mbappe cliquent à nouveau ensemble et tirent sur tous les cylindres.

En seconde période, cependant, après que Weston McKennie ait retiré un but de consolation, Mbappe a suscité la controverse en pensant davantage à son tour du chapeau et en ratant un tir au but qu’il aurait dû placer à Neymar pour une touche facile.

Minimisant la confusion, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a préféré regarder les points positifs.

“Mbappe a joué un grand match et il est obsédé par les buts” dit Galtier. “Peut-être qu’il n’a pas vu Neymar, je ne sais pas.”