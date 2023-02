Le patron de Chelsea, Potter, toujours confiant de pousser pour le top 4 Prem

LONDRES – L’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, a déclaré qu’il restait “confiant” que son équipe pouvait faire un effort pour se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, malgré neuf points de retard sur Manchester United, quatrième.

Chelsea a porté ses dépenses de transfert sous le propriétaire Todd Boehly au-dessus de 500 millions de livres sterling lorsqu’ils ont signé le milieu de terrain Enzo Fernandez de Benfica le jour de la date limite, et il a fait ses débuts vendredi alors qu’ils étaient tenus à un match nul et vierge contre Fulham à Stamford Bridge. C’était leur troisième résultat de ce genre lors de leurs six derniers matchs de Premier League.

L’équipe de Potter, qui est neuvième de la Premier League avec 30 points après 21 matchs, n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses sept derniers matchs et pourrait se retrouver dans la moitié inférieure du tableau ce week-end.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était convaincu que l’équipe pourrait encore se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine, Potter a déclaré: “Je suis confiant quant au potentiel que nous avons. Je suis confiant quant à la capacité que nous avons au sein du groupe.”

Fernandez était la septième arrivée de Chelsea en janvier, le club ayant dépensé plus de 300 millions de livres sterling le mois dernier. Parmi les autres signatures figuraient Benoit Badiashile, David Datro Fofana, Andrey Santos, Mykhailo Mudryk, Noni Madueke et Malo Gusto.

“Ce que nous devons faire maintenant, c’est former l’équipe”, a ajouté Potter. “C’est le défi, c’est ce que nous devons faire. Il reste encore du football à jouer, mais en même temps, je ne veux pas m’inquiéter de ce que nous allons faire dans quatre, cinq mois. Je dois concentrez-vous sur le lendemain, la séance d’entraînement et le prochain match.”

Interrogé sur les débuts de Fernandez, en particulier, Potter a déclaré qu’il était satisfait de ce qu’il avait vu du vainqueur de la Coupe du monde, 72 heures seulement après sa signature.

“Très bien, étant donné qu’il n’est pas resté très longtemps dans le pays”, a déclaré Potter à Sky Sports. “Il ne nous connaît pas, nous ne le connaissons pas très bien mais je pense que vous pouvez voir des éclairs de sa qualité et de sa personnalité. Il ira de mieux en mieux.”

Les managers Jurgen Klopp et Pep Guardiola ont déclaré plus tôt vendredi qu’ils étaient perplexes quant à la façon dont Chelsea pouvait se permettre de continuer si lourdement. Cependant, Potter a déclaré qu’il était important de ne pas se concentrer uniquement sur les frais de transfert.

“Je pense que vous devez tout regarder en termes de frais de transfert et de salaires”, a déclaré Potter. “Vous pouvez signer quelqu’un pour moins de frais de transfert, mais les salaires sont énormes, donc cela dépend simplement de la façon dont vous structurez le contrat, de la façon dont vous structurez l’accord.

“Mais nous sommes confiants dans ce que nous faisons et je pense que nous avons fait du bon travail et maintenant mon travail consiste à améliorer l’équipe.”