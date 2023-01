Le patron de Chelsea, Potter, insiste sur le fait qu’il a le soutien total des propriétaires

La sixième défaite de Chelsea en Premier League cette saison les a laissés à la 10e place, mais le manager Graham Potter a déclaré qu’il continuait de ressentir le soutien des joueurs et la propriété du club malgré leurs difficultés.

Chelsea, qui a annoncé samedi la signature de l’attaquant de Molde David Datro Fofana, a enregistré une série de mauvaises performances sous Potter ces dernières semaines, et leur défaite 1-0 contre Manchester City jeudi était leur quatrième défaite en six matches de championnat.

Le club londonien a également été éliminé de la Coupe de la Ligue par City en novembre, ce qui a nui à ses chances de remporter l’argenterie cette saison, bien qu’il reste en vie en Ligue des champions et affrontera le Borussia Dortmund en huitièmes de finale.

Potter a souligné les débuts des règnes de Pep Guardiola, Jurgen Klopp et Mikel Arteta à City, Liverpool et Arsenal respectivement, et le fait que le trio n’a pas réussi à remporter un trophée lors de leurs premières saisons à la tête de leurs clubs.

Chelsea n’a gagné qu’une seule fois en Premier League depuis le 16 octobre. Robin Jones/Getty Images

“Je pense que Pep était là un an avant de gagner quoi que ce soit, et puis évidemment Mikel et Juergen ont pris un peu de temps”, a déclaré Potter aux journalistes avant le match nul du troisième tour de la FA Cup dimanche à City (diffusion en direct, 11 h 30 HE, ESPN +). “C’est peut-être différent pour moi, mais je n’y mets pas d’échelle de temps…

“Je sais que je suis capable et je connais la qualité que j’ai. J’ai le soutien total des propriétaires, des joueurs et du personnel ici. Et vous pouvez voir par le soutien que nous avons là-bas, c’est fantastique.

“Il y aura toujours des gens qui douteront, mais je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Je suis là pour faire mon travail. Et puis si ça les convainc, tant mieux.”

Sous l’ancien propriétaire Roman Abramovich, Chelsea a utilisé une stratégie impitoyable en matière d’embauche et de licenciement à Stamford Bridge, les managers dépassant rarement leur accueil.

Cependant, Potter a déclaré que cette approche avait considérablement changé depuis qu’un consortium dirigé par l’Américain Todd Boehly a réalisé une prise de contrôle de 4,25 milliards de livres sterling (5,10 milliards de dollars) du club londonien l’année dernière.

“Il y a une propriété complètement différente de ce qu’elle était auparavant. C’est difficile pour les gens de comprendre parce que Chelsea pendant 20 ans a été une chose, et maintenant tout d’un coup c’est différent”, a déclaré Potter, qui a été nommé après le limogeage de Thomas Tuchel. semaines dans la nouvelle saison, a déclaré.

“La raison pour laquelle j’ai accepté ce poste était que vous avez la possibilité de façonner un club qui se trouve dans une période de transition massive. Avec cela, je savais qu’il y aurait des défis extrêmes.

“Ce n’est pas comme si je sautais sur la première occasion de déménager de Brighton. Cette décision semblait être la bonne à cause des propriétaires, à cause du soutien que je pensais qu’ils apporteraient et cela s’est avéré être le cas, ils ont été fantastique.”