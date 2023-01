Le patron de Chelsea, Potter, espère sur Pulisic au milieu de la crise des blessures

Le patron de Chelsea, Graham Potter, a déclaré qu’il n’avait “jamais rien vécu de tel” après que la situation des blessures du club se soit aggravée alors que Raheem Sterling et Christian Pulisic boitaient après la défaite 1-0 à domicile de jeudi contre Manchester City.

Sterling a été expulsé après cinq minutes avec Pulisic le suivant 17 minutes plus tard avec un problème au genou alors que le remplaçant de City Riyad Mahrez a marqué un vainqueur en deuxième mi-temps pour déplacer l’équipe de Pep Guardiola à moins de cinq points d’Arsenal, leader de la Premier League.

Mason Mount était également absent après avoir reçu un coup à l’entraînement et le trio rejoint Wesley Fofana, Armando Broja, Reece James, Ben Chilwell et N’Golo Kante sur la touche.

Les Blues affronteront à nouveau City lors du match nul du troisième tour de la FA Cup dimanche au stade Etihad dimanche et Potter a déclaré: “Cela ne facilite pas les choses mais évidemment trop tôt [to know how bad the injuries are]. Raheem, première action du jeu. C’était donc un truc étrange, une talonnade.

Christian Pulisic boitille contre Manchester City pour ajouter aux malheurs des blessures de Chelsea. Ryan Pierse/Getty Images

“Et puis, évidemment, Christian est en pleine peau et c’est un centre ou un tir et c’est un contact avec son genou. Les doigts croisés, ce n’est pas trop mal.

“Mason a aussi eu un coup de pied hier mais nous avons bon espoir pour le week-end. Ce n’est qu’une de ces choses pour le moment. Je n’ai jamais rien vécu de tel. Évidemment, je n’aimerais pas le vivre idéalement ici, mais c’est ce que c’est et je vais devoir continuer.

“L’attente est là où elle est, donc vous voulez être ici et avoir tous vos joueurs disponibles et avoir une équipe en pleine forme et pouvoir concourir. Vous connaissez les exigences de nos supporters, que j’ai trouvés fantastiques aujourd’hui, vraiment favorables et ont obtenu derrière l’équipe mais c’est frustrant pour tout le monde en ce moment.”

Chelsea a pris six points sur un possible 24 sous Potter depuis le 16 octobre, mais le joueur de 47 ans, qui a succédé à Thomas Tuchel en septembre, a défendu son record, ajoutant: “Si vous analysez simplement cela en termes de points dans le quantité de jeux, il m’est difficile de m’y opposer.

“De toute évidence, il y a des facteurs que vous devez prendre en compte. Les marges de la Premier League sont … c’est une courte défaite contre Manchester City, une défaite 1-0 contre Newcastle avec neuf blessés, c’est une défaite 1-0 contre Arsenal, c’est une mauvaise journée contre Brighton, c’est un nul à Manchester United, un nul à Brentford et à Nottingham Forest l’autre jour.

“En termes de points, non, difficile à discuter. Les marges et la situation, je dirais que c’est plus sur la façon dont nous jouons et je pense qu’en termes d’analyse de la façon dont nous pouvons nous améliorer, je pense que nous avons fait un pas en avant aujourd’hui.”