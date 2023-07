Le patron de Chelsea Pochettino : « Tout le monde s’attend à ce que nous gagnions »

CHAPEL HILL, Caroline du Nord – L’exercice d’équilibre de Mauricio Pochettino a commencé.

Le nouveau manager de Chelsea est arrivé en Caroline du Nord cette semaine pour entamer une tournée de pré-saison aux États-Unis qui créera une fanfare autour d’une équipe en quête de stabilité. Le Kenan Memorial Stadium d’une capacité de 50 000 places est complet pour le match de mercredi, avec des habitants fascinés désireux d’apercevoir l’une des puissances du football européen affrontant Wrexham – une équipe de Ligue 2 dont les propriétaires hollywoodiens (Ryan Reynolds et Rob McElhenney) portent une étoile puissance qui éclipse encore sans effort leur équipe.

Les copropriétaires de Chelsea, Todd Boehly et Behdad Eghbali, dirigeant de Clearlake Capital, ont fait la une des journaux ces derniers mois avec une frénésie de dépenses de 625 millions de livres sterling (808 millions de dollars) et une porte tournante de quatre managers (dont Pochettino) au cours de leur mandat. Et bien qu’aucune équipe anglaise n’ait remporté plus de trophées que Chelsea au cours des deux dernières décennies, elle a terminé la saison dernière à la 12e place après avoir perdu 16 matchs de Premier League et raté le football européen de 18 points.

Pochettino pourrait donc être pardonné d’être un peu incertain quant à ce à quoi s’attendre compte tenu de tous les bouleversements. L’homme de 51 ans s’est assis avec ESPN pour sa première interview exclusive à peine 18 jours après avoir accepté le poste de Chelsea, et le Équipe de 29 joueurs sur cette tournée américaine reflète le défi dont il a hérité.

L’attaquant Romelu Lukaku est assis à Londres en attendant un transfert après la fin de son prêt à l’Inter Milan. La cible du milieu de terrain Moises Caicedo reste un joueur de Brighton alors que Chelsea continue d’essayer de le récompenser pour plus de 70 millions de livres sterling. Et quelques heures après son atterrissage aux États-Unis, Pochettino a été informé que le défenseur central de 70 millions de livres sterling Wesley Fofana serait écarté pendant une longue période après avoir subi une blessure au ligament croisé antérieur nécessitant une chirurgie reconstructive.

Il n’y a que six joueurs dans le groupe itinérant officiellement répertoriés comme milieux de terrain – soulignant l’importance de la poursuite de Caicedo – tandis qu’après le départ de Kai Havertz pour Arsenal, la ligne avant qui se rend sur le terrain contre Wrexham mercredi est celle de n’importe qui. deviner. Comme, en fait, une grande partie de la première gamme de Pochettino.

Les propriétaires s’attendront sûrement à une amélioration par rapport à l’année dernière, mais Pochettino a insisté sur le fait qu’aucun objectif spécifique n’avait été fixé.

« Non, c’est à nous de mettre la pression [on] », a-t-il déclaré à ESPN. »[The owners] ne dites rien à ce sujet car je pense que lorsque vous êtes à Chelsea, il s’agit de gagner. C’est gagner des trophées. Il ne s’agit pas de fixer des cibles aux propriétaires, aux personnes, aux fans ou aux médias. Quand nous avons signé pour Chelsea, nous savions que tout le monde s’attendrait à ce que nous gagnions, même si la saison dernière n’a pas été celle que tout le monde attendait. Pour nous, ce n’est pas une saison importante, il s’agit d’avancer et de penser qu’on peut gagner. On va essayer de gagner, pourquoi pas ? »

Il y a quelques raisons. La prééminence de Manchester City est bien établie, mais Arsenal a mis à niveau son équipe rapidement et à moindre coût – y compris l’acquisition de Havertz pour 67,5 millions de livres sterling – tandis que Manchester United progresse lentement sur le marché des transferts et que Newcastle United vise tranquillement à consolider le dernier parmi les quatre premiers du trimestre.

Mauricio Pochettino a du pain sur la planche après de nombreux investissements et une mauvaise saison. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Chelsea a également été actif, avec Christopher Nkunku (53 millions de livres sterling) et Nicolas Jackson (30 millions de livres sterling) renforçant leurs options en avant aux côtés de signatures à potentiel, notamment Kendry Paez, 16 ans, d’Independiente del Valle (une signature de 17,2 millions de livres sterling, bien qu’il n’arrive qu’en 2025), l’attaquant de 18 ans de Santos Angelo (12 millions de livres sterling) et l’ailier de 18 ans de Benfica Diego Moreira (libre). Mais des trous subsistent et la priorité de Chelsea a été de réduire une équipe gonflée, en partie pour échapper aux pressions du respect des règles du fair-play financier de l’UEFA, mais aussi pour réduire une équipe première franchement ingérable comprenant 31 joueurs avant même que ceux en prêt ne reviennent.

Christian Pulisic, Mason Mount, N’Golo Kante, Kalidou Koulibaly, Mateo Kovacic, Ruben Loftus-Cheek, César AzpilicuetaEdouard Mendy, Havertz et Tiemoué Bakayoko sont tous partis, levant plus de 200 millions de livres sterling de fonds, tandis que Pochettino a confirmé qu’il s’attend à ce que Lukaku parte et que l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang et l’ailier Hakim Ziyech pourraient être proches derrière.

CHELSEA FIRST PREM ÉQUIPEMENTS 13 août Liverpool (H) 20 août West Ham (A) 25 août Luton (H) 2 septembre Forêt de Nottm (H) 17 septembre Bornemouth (A) 23 septembre Villa Aston (H)

L’ampleur de ce chiffre d’affaires laisse Pochettino avec quelque chose qui ressemble à une toile vierge. Il y a eu des managers de Chelsea au cours des années passées qui ont eu du mal à s’imposer dans une hiérarchie de vestiaires profondément enracinée. Ce groupe n’a même pas de capitaine après le départ d’Azpilicueta pour rejoindre l’Atletico Madrid.

Alors, Pochettino a-t-il choisi un nouveau skipper ? « Non, pas encore, » répondit-il. « Nous devons évaluer, nous devons voir les joueurs et avoir plus de contacts, pour voir l’évolution au cours des prochaines semaines. Ensuite, nous déciderons certainement du meilleur pour l’équipe, pour l’équipe. »

Pochettino n’a pas exclu un vote des joueurs dans les semaines à venir. Et sa tâche est d’inculquer un sentiment d’identité à un groupe de joueurs réunis au cours des 12 derniers mois.

« Je ne suis pas affecté par le passé parce que je n’étais pas là », a-t-il déclaré. « J’ai commencé le 1er juillet. Bien sûr, pour nous avec les gens que nous avons rencontrés et les joueurs, nous essayons de créer une bonne ambiance et de travailler dur pour essayer d’atteindre le niveau que nous voulons, puis ensemble pour créer la philosophie que nous croire qu’il est possible de créer ensemble, et d’essayer de ramener ce club de football à ce que les gens attendent.

« Chelsea Football Club consiste à gagner, à soulever des trophées ; c’est ce que nous voulons pour l’avenir. Nous travaillons très dur car nous devons préparer tous les joueurs à être prêts à participer au premier match de la Premier League. [against Liverpool on Aug. 13]. Ensuite, nous voyons ce qui se passe. Il se passe trop de choses, non seulement avec nous, mais aussi avec différents clubs comme Liverpool.

« Ce que nous essayons de faire maintenant, c’est d’essayer de tirer le meilleur parti de nos joueurs. Tous les joueurs impliqués dans l’équipe doivent penser qu’ils peuvent être impliqués dans le premier match contre Liverpool. »

Pochettino dit qu’il pense qu’il est un meilleur manager depuis qu’il a été limogé par Tottenham Hotspur en novembre 2019. Les Spurs se sont considérablement améliorés au cours de son mandat, dont l’apothéose a été une apparition en finale de la Ligue des champions 2019 (une défaite 2-0 contre Liverpool), en plus de parmi les quatre premiers au cours de quatre des cinq saisons dont il était responsable.

Un passage au Paris Saint-Germain a suivi, remportant la Coupe de France 2021 avant de sceller un titre de Ligue 1 en 2021-22, bien que des progrès insuffisants en Ligue des champions lui aient coûté son emploi. L’Argentin était lié à un certain nombre de clubs, dont Manchester United et un retour aux Spurs plus tôt cette année – bien que des sources aient déclaré à ESPN qu’il n’avait jamais été officiellement approché – avant d’accepter un accord de deux ans pour déménager à Stamford Bridge, avec le possibilité d’une troisième année.

« J’espère [I’m better now] », a-t-il dit. « Parce que c’est l’expérience, dans la façon dont nous apprenons les choses. Je pense que nous avons plus d’intuition, plus de capacité à lire les situations. Je pense qu’avec l’expérience on s’améliore, le staff technique.

« La gestion des hommes, je pense à tout. Aussi, la tactique, oui, mais ce n’est pas la chose la plus importante aujourd’hui dans le football parce que la connaissance de la tactique que vous pouvez trouver sur Internet. Aujourd’hui, vous pouvez apprendre. C’est plus sur tous les domaines qui sont importants. »

Pochettino devra peut-être également convaincre une partie des supporters de Chelsea qui ont du mal à le dissocier de leurs rivaux amers de Londres, Tottenham.

« Je ne pense pas au passé », a-t-il déclaré en réponse à cette suggestion. « J’ai hâte de voir l’avenir. Les fans doivent nous faire confiance. Ce que je veux, c’est construire cette confiance et cette confiance, travailler dur et bien sûr jouer bien et gagner des matchs. Sinon, il est impossible de construire un bon relation si vous ne jouez pas bien ou ne gagnez pas. »

Wrexham offre un premier examen curieux, même selon les normes de pré-saison. Les deux parties – désespérément dépareillées sur le papier – ont parcouru 30 minutes à travers la Caroline du Nord jusqu’au WakeMed Soccer Park pour organiser une séance d’entraînement d’ouverture dont l’horaire du soir n’a pas fait grand-chose pour réduire l’humidité étouffante et les températures de 86 F (30 C). La musique a éclaté alors que les deux équipes se sont relayées pour s’entraîner sur le terrain devant plusieurs milliers d’observateurs intéressés, beaucoup posant pour des photos avec des découpes en carton de Reynolds et McElhenney.

Pour Pochettino, avec ses propres propriétaires américains à satisfaire, le sujet de deux clubs britanniques appartenant à des États-Unis face aux États-Unis suscite une réponse intéressante. Surtout si l’on considère les accusations selon lesquelles Boehly et Eghbali se sont un peu trop rapprochés de son prédécesseur (permanent) Graham Potter, assistant à des séances d’entraînement et entrant dans le vestiaire pour s’adresser à l’équipe à plusieurs reprises.

« C’est bien d’avoir un mélange, non ? Culturellement, au Royaume-Uni, le football est vraiment fort », a-t-il déclaré. « L’Amérique est différente avec d’autres sports. Pour partager les cultures, je pense qu’il est important d’en tirer le meilleur parti.

« Il est important de mélanger et d’être clair dans la manière dont nous allons mélanger, non? Les gens des États-Unis et la culture du football en Angleterre. Mais tout cela est une question d’expérience et d’apprentissage. Des gens comme nous, nous avons les connaissances du football en Angleterre pour aider les gens qui sont venus d’Amérique et pour les guider, pour ne pas faire d’erreurs, non ? Et bien sûr, pour aider, pour essayer d’ajouter toutes les bonnes choses qu’ils ont à coup sûr aux États-Unis »

Il y a encore cet exercice d’équilibre.