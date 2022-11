Le patron de Chelsea, Graham Potter, tient à ne pas faire affronter Arsenal à propos de Pierre-Emerick Aubameyang avant les retrouvailles | Nouvelles du football

Le manager de Chelsea, Graham Potter, a déclaré qu’il faudrait plus que la motivation brûlante de Pierre-Emerick Aubameyang pour battre Arsenal lors de la confrontation du derby londonien de ce week-end à Stamford Bridge.

Aubameyang affronte son ancien club pour la première fois depuis son départ acrimonieux lorsque Chelsea accueille les leaders de la Premier League dimanche.

Potter, s’adressant aux médias avant le match, insiste sur le fait qu’Aubameyang est prêt pour la bataille contre l’équipe de Mikel Arteta, mais a souligné qu’il faudra plus que l’ancien attaquant des Gunners pour obtenir les trois points.

“C’est un derby de Londres, deux bonnes équipes”, a déclaré Potter. “Arsenal se porte très bien et l’histoire en fait une histoire intéressante pour Auba. Mais le passé est le passé en ce qui nous concerne.”

Il a ajouté: “Je ne pense pas que nous devrions en parler à propos de lui. Il est une partie importante de l’équipe pour nous, mais cela prend tout le monde, pas une seule personne. Je comprends l’intérêt qui l’entoure parce que c’est Arsenal.

“Je pense qu’il attend le match avec impatience, il est excité. Il a été assez normal, je dirais, un gars plutôt calme.”

Image:

Aubameyang a abattu les Gunners dans son viseur





L’ancien capitaine Aubameyang a été limogé et a ensuite perdu le brassard – selon Arteta, à cause de “certains moments où il n’a pas rempli ses fonctions”.

Il a rejoint Barcelone en tant qu’agent libre en février après l’annulation de son contrat, mais est revenu en Premier League avec Chelsea cet été et se heurtera à son ancien club lorsque les Gunners se rendront à Stamford Bridge dimanche.

Sa sortie d’Arsenal est intervenue après qu’Arteta avait précédemment gelé Mesut Ozil, le milieu de terrain Mohamed Elneny réclamant à Arsenal Tout ou rien Le documentaire d’Amazon sur la décision du manager de prendre la capitainerie d’Aubameyang a montré des “balles”.

Arsenal, rien de personnel. Je suis de retour, je suis bleu, je suis prêt.

Dans une vidéo faisant la promotion du match de ce week-end, l’international gabonais est vu face à la caméra décrivant son passage à un rival londonien comme “rien de personnel” et ajoutant qu’il est “maintenant de retour, bleu et prêt”.

Lorsque ces mots ont été adressés à Arteta lors de sa conférence de presse d’après-match contre le FC Zurich, le patron des Gunners a déclaré: “Si vous demandez à l’un de nos joueurs ce qu’il pense de l’endroit où il se trouve, il dira la même chose.”

Arteta a rejeté les suggestions selon lesquelles il était difficile de gérer Aubameyang vers la fin de son séjour au club, ajoutant: “Nous avons pris des décisions. Nous avons discuté des choses et nous avons pris une décision claire entre nous tous.”

Interrogé sur la menace qu’il représente toujours à l’âge de 33 ans, Arteta a déclaré: “Il est très dangereux. Vous savez, si Auba a quelque chose, c’est la capacité de mettre le ballon au fond des filets et il le fera jusqu’au jour où il décide qu’il en a assez du football.”

Elneny : Nous n’avons pas de gros ego

Image:

Mohamed Elneny et Aubameyang en des temps plus heureux





Elneny, quant à lui, a déclaré qu’il n’y avait pas d’ego autorisé dans le vestiaire d’Arsenal – révélant que les joueurs ont “peur” de sortir de la ligne après qu’Arteta ait éliminé Aubameyang.

S’exprimant avant le derby de Londres dimanche, le milieu de terrain égyptien a déclaré que l’équipe d’Arsenal bénéficiait désormais d’un sentiment d’unité alors qu’elle cherchait à rester au sommet de la Premier League.

“Nous n’autorisons pas les gros ego”, a-t-il déclaré. “C’est le vestiaire que nous avons maintenant. Tout le monde s’aime et tout le monde travaille les uns pour les autres.

“C’est ce qui rend notre équipe vraiment forte, car nous n’avons pas d’ego dans l’équipe.

Image:

Aubameyang a marqué trois buts pour Chelsea jusqu’à présent





“Maintenant, tout le monde s’est regardé parce que Mikel a fait ça au capitaine de l’équipe. Que va-t-il faire avec un autre joueur ?

“Cela a montré que maintenant nous ne pouvons pas jouer, maintenant nous devons être calmes avec l’équipe et la façon dont l’équipe va, nous devons rester avec l’équipe, ne pas faire quelque chose de différent.”

Alors que beaucoup en dehors d’Arsenal ont été surpris par la décision de libérer leur capitaine, attaquant de premier choix et joueur le mieux payé, Elneny pense que cela a montré à l’équipe qu’Arteta est le patron.

Lorsqu’on lui a demandé si l’incident avait unifié tout le monde au club, le joueur de 30 ans – qui est actuellement le joueur le plus ancien d’Arsenal – a répondu : “Je pense que oui, parce que maintenant tout le monde avait peur !

“Tout le monde a peur de sa position parce que c’est arrivé à Aubameyang. Bien sûr, si quelqu’un n’est pas le capitaine de l’équipe, fait une petite erreur, il va avoir le même problème, et personne n’a besoin de ce problème.

“Nous sommes d’accord avec ce que Mikel a décidé parce qu’il est notre patron et nous devons juste nous mettre d’accord sur sa vision pour nous.”

Potter : les joueurs de Chelsea ne devraient pas se retenir

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, a révélé que Ben Chilwell devait passer un scanner plus tard cet après-midi pour la blessure aux ischio-jambiers contractée contre le Dinamo Zagreb mercredi.



Potter ne s’attend pas à ce que les joueurs de Premier League se retiennent avant la Coupe du monde malgré les craintes que des blessures puissent les exclure.

Le rêve de Ben Chilwell de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour le Qatar a potentiellement été anéanti après s’être blessé aux ischio-jambiers lors du choc de la Ligue des champions des Bleus contre le Dinamo Zagreb mercredi.

Il est l’une des nombreuses stars de haut vol qui ont des problèmes de forme physique tardifs avant la finale, Son Heung-min de Tottenham ayant subi une intervention chirurgicale pour une fracture du visage subie à Marseille mardi.

Cela a déclenché des appels de certains coins pour que la Premier League reporte le dernier tour de matches avant la pause.

Mais Potter a déclaré: “Je ne pense pas que ce soit la peur (des joueurs), je pense juste que cela fait partie du défi, c’est comme ça. C’est très difficile de jouer au football de Premier League, ou au football de Ligue des champions, et d’y aller. sans enthousiasme.

“C’est à peu près impossible, mais en même temps, vous savez qu’il y a une Coupe du monde dans quelques semaines, donc c’est une position délicate pour tout le monde.”

Chilwell devait subir un scanner vendredi pour évaluer la gravité de sa blessure, bien que Potter ne semble pas particulièrement optimiste quant au pronostic de son défenseur.

Il a déclaré: “Il se sent bien, il est conscient de la blessure, nous devons laisser l’enflure se calmer et nous en saurons plus après cela.

“Je ne dirais pas qu’il craint le pire. Jusqu’à ce que nous ayons le scanner, c’est difficile à dire. Pour le moment, nous avons bon espoir et croisons les doigts. C’est décevant, bien sûr.”

Image:

Chilwell s’est blessé tardivement contre Zagreb





Chelsea accueille Arsenal une semaine après avoir subi une défaite 4-1 à Brighton lors du premier voyage de Potter dans son ancien club, bien que les Blues aient rebondi avec une victoire 2-1 en milieu de semaine contre le Dinamo.

“(Brighton) a été une défaite que nous n’avons pas aimée et que nous n’avons pas appréciée”, a déclaré Potter. “Soyez étrange si nous l’avons fait. Donc, ils ont bien réagi, leur performance à Zagreb, je pense, était solide et professionnelle.

“Il y avait de l’intensité, de l’enthousiasme, et tout le monde s’est bien entraîné, tout le monde a été responsable.”

Chelsea occupe actuellement la sixième place avant le choc de dimanche, à 10 points des leaders. Ils affronteront ensuite Manchester City lors du troisième tour de la Coupe Carabao avant de se rendre à Newcastle pour leur dernier match avant la pause de la Coupe du monde.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire de Brighton contre Chelsea



Cela conclura une série de matchs bien remplis pour l’équipe de Potter, qui aura joué 13 fois dans toutes les compétitions depuis début octobre.

Le patron des Blues a convenu que même la différence de 24 heures entre un coup d’envoi samedi et dimanche offrait un minimum de soulagement.

“Le fait que nous ayons tous tellement joué, c’est presque comme réorganiser les transats du Titanic dans une certaine mesure”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que ce soit si grave, mais c’est utile d’une certaine manière. C’est 24 heures supplémentaires. Nous prenons ce que nous pouvons à ce stade de la saison.

“Je ne pense pas que cela ait un impact sur quoi que ce soit, nous sommes tous habitués à la rapidité d’exécution, nous sommes tous habitués au court espace entre les matchs, mais chaque fois que vous en avez, vous devez bien l’utiliser.”