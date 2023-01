Le patron de Chelsea, Graham Potter, qualifie de «douloureuse» la première mi-temps de la défaite de la FA Cup contre Man City alors que Pep Guardiola exhorte le propriétaire des Blues Todd Boehly à lui donner du temps | Nouvelles du football

Graham Potter a défendu ses joueurs seniors mais a admis que Chelsea n’était “pas dans un grand moment” après sa défaite 4-0 en FA Cup à Manchester City. Voici chaque mot de ce qu’il avait à dire lors de sa conférence de presse d’après-match à l’Etihad…

Quelle est votre appréciation de la performance ?

“Je pensais que nous étions les deuxièmes meilleurs derrière une très, très bonne équipe. De toute évidence, nous ne sommes pas nous-mêmes dans un grand moment et même si les 20 premières minutes ont été méfiantes, nous n’avons pas pu attaquer assez bien la ligne de fond, nous n’avons pas pu attaquer aussi bien que nous le voudrions. Je pense que Manchester City réussit très bien à vous empêcher de faire cela. En même temps, nous avons eu du mal.

“C’était un premier but fantastique en termes de frappe sur coup franc, et un penalty étrange et vous êtes pris dans une position où c’est 2-0 et vous devez chasser le ballon contre Manchester City. Vous êtes pris entre essayer d’engager plus d’hommes et ne pas s’ouvrir.

“Donc, la première mi-temps a été douloureuse et difficile pour nous tous. En deuxième mi-temps, nous avons dû réagir et je pensais qu’il y avait du positif là-bas en ce qui concerne les jeunes joueurs. Je pensais qu’ils avaient tout donné et montré leur qualité mais nous sommes déçus d’y être allés hors de la compétition. Félicitations à Man City. Ils méritaient de gagner, bien sûr.”

Combien de temps faudra-t-il pour bien faire les choses ?

“Les résultats en termes de Premier League, je pense que nous avons perdu quatre matches. A Newcastle à l’extérieur, le dernier match avant la Coupe du monde, nous avions neuf joueurs indisponibles. Nous avons perdu 1-0 contre Arsenal. Nous avons perdu un mauvais jour contre Brighton et nous avons perdu contre Manchester City. Ce sont les équipes contre lesquelles nous avons perdu.

“Mais nous avons également attiré Manchester United et Brentford, donc les résultats en peu de temps ne sont pas positifs. J’ai déjà dit que vous pouvez trouver des excuses et chercher des raisons ou vous pouvez dire que ce n’est pas assez bon. ces réponses sont correctes.

“Nous devons donc continuer à nous améliorer, nous serrer les coudes en tant que club de football, car nous souffrons clairement en tant que club de football et ce n’est pas agréable du tout. Mais c’est là où nous en sommes en ce moment.”

Il y avait des chants pour Thomas Tuchel des fans de Chelsea. À quel point est-il difficile de le renverser avec cette atmosphère autour de vous ?

“Nous ne pouvons rien faire à part mieux faire notre travail et travailler plus dur. Nous comprenons la frustration des supporters, c’est compréhensible et nous respectons cela. Mais notre travail consiste à faire notre travail. Nous devons juste continuer à travailler et voir la situation pour ce que c’est. Bien sûr, il y a toujours d’autres opinions et il y a toujours de la négativité et des critiques parce que les résultats n’ont pas été positifs. Cela fait partie du travail, une partie du défi.

Êtes-vous sûr que les joueurs seniors donnent tout pour vous ?

“Oui. Cet adversaire est probablement le pire adversaire que vous puissiez affronter quand les choses ne vont pas très bien parce qu’il peut donner l’impression que vous ne courez pas, comme si vous n’essayiez pas, parce que leur structure positionnelle est brillante, ils utilisent sur toute la largeur du terrain, ils gardent le ballon et vous empêchent d’exercer une pression sur eux.

“Je travaille avec les joueurs, je n’ai aucune idée des gens qui ont une mauvaise attitude. Tout le monde veut essayer de faire mieux. Je pense qu’il y a du soutien dans le vestiaire. C’est juste que nous traversons une mauvaise passe. moment et parfois quand vous avez ces moments, vous avez besoin de quelqu’un ou de quelque chose à blâmer, je comprends d’où vient cette question. Mais en même temps, nous devons nous serrer les coudes et continuer à travailler.

Quelle est la situation avec Christian Pulisic, Raheem Sterling et Pierre-Emerick Aubameyang ?

“Christian vient d’ouvrir son genou dans le match l’autre jour, nous sommes encore en train de l’analyser, mais cela va prendre des semaines. Raheem vient d’avoir une action dans la première minute du match, une talonnade et il a senti quelque chose dans son ischio-jambier et nous l’analysons et Aubameyang avait le dos serré et n’était pas en mesure de voyager.”

Pensez-vous pouvoir reconquérir les fans et renverser la situation ?

“C’est toujours difficile en Premier League et c’est toujours difficile ici. Je comprends leur frustration et je comprends que lorsque vous regardez les résultats et les performances de l’équipe aujourd’hui, c’est si loin de Manchester City. C’est clair.

“Nous devons nous concentrer sur le lendemain et le prochain match. Nous jouons jeudi. C’est un match important pour nous. Nous devons rester ensemble en tant que groupe et nous soutenir mutuellement. Je suis sûr que nous obtiendrons le soutien du supporters quand ils voient de bonnes performances et de bons résultats.”

Pep soutient Potter : ce qu’il a fait à Brighton était exceptionnel

S’exprimant lors de sa propre conférence de presse d’après-match, le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a exhorté le propriétaire de Chelsea à faire preuve de patience alors que Potter met en œuvre son système souhaité à Stamford Bridge.

“Je dirais à Todd Boehly, donnez-lui du temps. Je sais que dans les grands clubs, les résultats sont importants mais donnez-lui du temps. La seconde mi-temps est ce qu’il est. Ce qu’il a fait à Brighton est exceptionnel. Tous les managers ont besoin de temps.

“A Barcelone, j’avais [Lionel] Messi là-bas. C’est pourquoi je n’ai pas eu besoin de deux saisons. Un seul suffit. Mais tout le monde en a besoin.

“Jouer contre City quand on est à ce niveau, en Coupe Carabao ou ici [in the FA Cup] ce n’est pas facile. Pas seulement pour Chelsea mais pour n’importe quelle équipe.”