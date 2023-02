Le patron de Chelsea, Graham Potter, anticipe des conversations embarrassantes après les dépenses de janvier

Le manager de Chelsea, Graham Potter, a déclaré qu’il y aurait des conversations délicates alors qu’il tentait de reconstituer un puzzle coûteux et de transformer la frénésie de dépenses massives du club en succès.

Vendredi, Potter’s Chelsea accueille Fulham avec près de 300 millions de livres sterling (369 millions de dollars) de signatures en janvier à sa disposition.

L’ancien manager de Brighton a déclaré qu’il ne s’était pas impliqué dans le “détail” des huit joueurs entrants, culminant avec l’arrivée d’Enzo Fernandez pour un record britannique de 106 millions de livres sterling de Benfica le jour de la date limite.

Potter ne se plaint certainement pas de l’afflux de talents, mais sait que trouver le bon mélange entre eux et l’équipe existante sera un défi.

“Si vous dépensez de l’argent, le bruit extérieur augmente. Les ressources sont une chose, mais vous devez les aligner, prendre les bonnes décisions, créer un environnement”, a déclaré Potter lors d’une conférence de presse.

“C’est excitant, et un test pour moi et le staff. Nous avons beaucoup de bons joueurs, nous avons besoin d’une compétition saine mais il y aura parfois de la frustration, c’est comme ça.

“Il y aura quelques questions et conversations gênantes car seuls 11 peuvent jouer et vous ne pouvez en avoir qu’un certain nombre dans votre équipe le jour du match. Il s’agit d’être honnête, ouvert et transparent et de respecter le fait que les gens veulent jouer.”

Graham Potter a pris la tête de Chelsea en septembre. Clive Howes – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

Potter n’a pas exclu Fernandez, vainqueur de la Coupe du monde de 22 ans, de faire ses débuts contre Fulham.

“Nous devons passer par la paperasse et obtenir l’autorisation et tout ça. Mon espagnol n’est pas bon et son anglais n’est pas bon, mais nous y arriverons. C’est un jeune homme impressionnant et nous recherchons hâte de travailler avec lui », a-t-il déclaré.

Potter ne s’attendait peut-être pas à avoir encore Hakim Ziyech à sa disposition, mais un changement de jour limite vers le Paris Saint-Germain n’a pas abouti.

“Il s’est entraîné ce matin”, a déclaré Potter à propos de l’international marocain. “C’est un professionnel, engagé envers nous et disponible pour Fulham.”

Chelsea ayant dépensé plus de 500 millions de livres sterling depuis le rachat en mai dernier par un groupe d’investissement dirigé par l’Américain Todd Boehly et Clearlake Capital, leur position actuelle de 10e dans la ligue n’est pas ce à quoi les fans se seraient attendus.

Potter, qui a remplacé Thomas Tuchel en septembre, espère qu’une victoire sur Fulham, septième, pourra servir de tremplin pour une solide seconde moitié de saison.

“Ils ont eu une saison fantastique. Merci à tout le personnel là-bas, Marco [Silva] bien sûr, les joueurs ont bien performé et ils sont là où ils sont au mérite”, a-t-il déclaré à propos de Fulham qui a battu Chelsea 2-1 à Craven Cottage en janvier.

Chelsea a annoncé plus tôt jeudi que Laurence Stewart avait rejoint le club en tant que co-directeur sportif pour travailler aux côtés de Paul Winstanley qui a pris ses fonctions en novembre.

“Ils supervisent l’ensemble de l’équipe sportive, comprenant les talents, le dépistage, le recrutement et les données”, a déclaré le club.

“Ils travailleront en étroite collaboration avec Graham Potter et son équipe d’entraîneurs pour soutenir la première équipe masculine.”

Stewart était auparavant directeur technique de l’AS Monaco.