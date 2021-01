Frank Lampard est sorti en se battant en insistant sur le fait qu’il pouvait gérer la pression entourant son travail.

Lampard est déterminé à transformer la fortune du club après une série de seulement deux victoires lors de leurs huit derniers matchs de Premier League et une défaite contre Luton en FA Cup serait impensable.

Le patron des Blues Lampard a été l’un des grands joueurs de tous les temps de Chelsea, a atteint le sommet du match avec le club et le pays et est convaincu qu’il sortira de son premier véritable sort collant en tant que manager.

Lampard a déclaré: «Je suis un combattant avant tout. C’est ainsi que j’ai réussi à faire une carrière hors du jeu en tant que joueur. Quand j’ai fait mes valises, j’aurais pu facilement rester dans les médias ou sortir complètement du football.

«Je n’avais pas besoin de revenir. Je suis rentré avec le désir de réussir. Je n’avais pas d’œillères. Je savais qu’il y aura des moments difficiles et des choses que vous ne pouvez pas contrôler comme vous l’avez fait en tant que joueur.

«Heureusement, je suis dans le jeu depuis longtemps et en tant que joueur ici, je me suis toujours demandé, car je voulais être manager: ‘à quoi ressemblent et se sentent les moments difficiles? En quoi la responsabilité d’un manager est-elle différente de celle d’un joueur?

«Heureusement, depuis environ 18 mois que je suis ici, j’ai connu les deux niveaux. J’ai eu de très bons matchs.

« Bons matchs individuels à la fin de la saison dernière. Dernier match de la saison dernière pour se qualifier pour la Ligue des champions.