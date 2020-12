Frank Lampard insiste sur le fait qu’il «aime» la rivalité avec Leeds – et aime même les joueurs chanter à son sujet.

Les joueurs de Leeds ont célébré la promotion l’été dernier en copiant le chant des fans de «Stop Crying Frank Lampard» qui remonte à l’époque où Lampard était en charge de Derby en 2019 et a eu la rupture avec «Spygate» avec Marcelo Bielsa.

Lampard a célébré de façon réelle lorsque Derby a éliminé Leeds lors des play-offs et maintenant la rivalité reprend avec Chelsea et entre deux clubs qui avaient des bustes infâmes remontant aux années 1970.

Le patron de Chelsea Lampard a déclaré: «Je l’adore. Je n’essaye pas seulement d’en rire parce que c’est important et que gagner ce match dans les play-offs est l’un des matchs les plus fiers de ma carrière parce que Leeds est une équipe si forte.

«Nous étions assez jeunes et mixtes, et je pense que le jour où nous avons joué contre une équipe vraiment forte et un excellent manager, et cela correspond parfaitement à mes matchs préférés auxquels j’ai participé.

«Cela ne me dérange pas le ‘Arrête de pleurer Frank Lampard.’ J’ai eu mon moment où nous avons gagné et je suis très conscient que lorsque vous aurez vos moments, il y aura des gens qui se glorifieront dans les moments qui ne vous conviennent pas dans le football et ce n’est pas un problème, j’en ai beaucoup de respect pour Leeds.

«Et je pense que c’était tout à fait normal qu’ils soient arrivés la saison suivante à cause de ce que Bielsa a fait et de la puissance qu’ils avaient dans ce championnat. Ils ont dû monter et ils montrent qu’ils méritent d’être dans cette ligue.

«Il y a deux choses, la rivalité à long terme et c’est génial et c’est le football et ensuite la rivalité avec moi et Marcelo mais il n’y a rien là-dedans. Nous nous concentrons uniquement sur nos équipes et essayons de gagner ce match. Nous menons différentes batailles et essayons de faire de notre mieux pour nos clubs.