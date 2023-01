Le patron de Chelsea dit “aucune chance” que Christian Pulisic parte en prêt

Le Chelsea FC a été actif dans la fenêtre de transfert de janvier jusqu’à présent, acceptant plus récemment un accord de prêt pour la star portugaise João Félixqui avait été écarté de l’équipe première de l’Atlético Madrid.

Au cours de la fenêtre de transfert d’été 2022, il semblait presque certain que la star de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Christian Pulisic, demanderait un prêt à Chelsea pour la même raison, et Newcastle United était l’une des équipes ayant déclaré un intérêt pour les 24 ans. ancien ailier.

Cependant, selon le nouveau manager Graham Potter, Pulisic n’est pas – et n’a jamais été – aller nulle part, surtout maintenant qu’il est blessé.

“Aucune chance”, a déclaré Potter aux journalistes vendredi. “Il sera absent après cela et il n’y a jamais eu de considération de toute façon.”

Pulisic devrait rater les deux prochains mois en raison d’une blessure au genou qu’il a subie contre Manchester City lors du troisième tour de la FA Cup dimanche. Avant la blessure, Pulisic avait débuté les quatre derniers matchs des Blues.

“Il est déçu,” dit Potter. “Il est optimiste qu’il peut revenir plus vite que les deux mois, donc il est dans cette phase où il essaie juste de croiser les doigts et espère que sa rééducation se passera bien.”

Avec le titre de Premier League hors de portée et la discorde pour les compétitions européennes de l’année prochaine, Chelsea se concentrera principalement sur l’UEFA Champions League, qui reprendra le 14 février. Pulisic ne sera pas le premier pour le match nul contre le Borussia Dortmund, mais si Chelsea avance, il est possible qu’il fasse une apparition en quart de finale.

Le prochain match de Chelsea est contre Crystal Palace dimanche.

